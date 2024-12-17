Росприроднадзор выявил нарушения в работе цемзавода филиала Цемроса

Контакт с твердыми частицами вреден для здоровья. Большие частицы оседают в легких и мешают им нормально работать. Мелкие частицы проникают глубоко в легкие, затем попадают в кровь, что может повредить как дыхательную, так и сердечно-сосудистую систему. Эти частицы также могут попадать в дыхательные пути, глаза, вызывать раздражение кожи и слизистых, снижая защитные силы организма.