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Posted 17 декабря, 15:07

Published 17 декабря, 15:07

Modified 17 декабря, 15:09

Updated 17 декабря, 15:09

Росприроднадзор выявил нарушения в работе цемзавода филиала Цемроса

Росприроднадзор выявил нарушения в работе цемзавода филиала Цемроса

17 декабря 2024, 15:07
Фото: Росприроднадзор.
Сюжет
Выбросы
Росприроднадзор прошел проверку завода по производству цемента, расположенного в Липецке. Это филиал той же компании, на которую жаловались жители Невьянска. Федеральная служба выявила нарушения в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования провела проверку липецкого филиал ООО «ЦЕМРОС». Сотрудники Росприроднадзора обнаружили несоответствия нормам в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами.

Контакт с твердыми частицами вреден для здоровья. Большие частицы оседают в легких и мешают им нормально работать. Мелкие частицы проникают глубоко в легкие, затем попадают в кровь, что может повредить как дыхательную, так и сердечно-сосудистую систему. Эти частицы также могут попадать в дыхательные пути, глаза, вызывать раздражение кожи и слизистых, снижая защитные силы организма.

Фото: Росприроднадзор

По итогам проверки юридическому лицу было предписано устранить выявленные недостатки. Служба будет контролировать процесс устранения. Лица, ответственные за выявленные нарушения, будут привлечены к административной ответственности, сообщает Росприроднадзор.

Напомним, что ранее Жители Невьянска также жаловались на цемзавод того же холдинга. Причиной недовольства послужило аномальное количество пыли на улицах города. Генеральный директор объяснить происхождение пыли не смог, сообщив, что необходимо лабораторное исследование.

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