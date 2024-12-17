Росприроднадзор выявил нарушения в работе цемзавода филиала Цемроса

Posted 17 декабря, 15:07
Published 17 декабря, 15:07
Modified 17 декабря, 15:09
Updated 17 декабря, 15:09
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования провела проверку липецкого филиал ООО «ЦЕМРОС». Сотрудники Росприроднадзора обнаружили несоответствия нормам в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами.
Контакт с твердыми частицами вреден для здоровья. Большие частицы оседают в легких и мешают им нормально работать. Мелкие частицы проникают глубоко в легкие, затем попадают в кровь, что может повредить как дыхательную, так и сердечно-сосудистую систему. Эти частицы также могут попадать в дыхательные пути, глаза, вызывать раздражение кожи и слизистых, снижая защитные силы организма.
По итогам проверки юридическому лицу было предписано устранить выявленные недостатки. Служба будет контролировать процесс устранения. Лица, ответственные за выявленные нарушения, будут привлечены к административной ответственности, сообщает Росприроднадзор.
Напомним, что ранее Жители Невьянска также жаловались на цемзавод того же холдинга. Причиной недовольства послужило аномальное количество пыли на улицах города. Генеральный директор объяснить происхождение пыли не смог, сообщив, что необходимо лабораторное исследование.