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Posted 17 декабря, 10:02

Published 17 декабря, 10:02

Modified 17 декабря, 10:02

Updated 17 декабря, 10:02

Сотрудник школы в Екатеринбурге несколько лет истязал свою дочь

Сотрудник школы в Екатеринбурге несколько лет истязал свою дочь

17 декабря 2024, 10:02
Фото: 1MI.
65-летний сотрудник школы №15 в Екатеринбурге на протяжении четырех лет избивал свою 14-летнюю дочь.

По словам очевидца, отец и дочь жили вдвоем. Мать девочки умерла в 2020 году. После ее смерти мужчина стал избивать ребенка, пишет Ура.ру.

Известно, что екатеринбуржец не был учителем. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В отношении него в Следкоме возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, в 2023 году житель Первоуральска избил до смерти дочь своей сожительницы. В декабре 2024 года в суде началось рассмотрение данного дела.

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