Сотрудник школы в Екатеринбурге несколько лет истязал свою дочь

Posted 17 декабря, 10:02
Published 17 декабря, 10:02
Modified 17 декабря, 10:02
Updated 17 декабря, 10:02
По словам очевидца, отец и дочь жили вдвоем. Мать девочки умерла в 2020 году. После ее смерти мужчина стал избивать ребенка, пишет Ура.ру.
Известно, что екатеринбуржец не был учителем. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В отношении него в Следкоме возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, в 2023 году житель Первоуральска избил до смерти дочь своей сожительницы. В декабре 2024 года в суде началось рассмотрение данного дела.