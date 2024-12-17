Свердловчанка отсудила у Ozon 86 тысяч рублей за неработающий ноутбук

Posted 17 декабря, 15:34
Published 17 декабря, 15:34
Modified 17 декабря, 15:36
Updated 17 декабря, 15:36
Ноутбук стоил 33 тысячи рублей, однако при включении гаджета женщина обнаружила, что отсутствует операционная система, хотя по документам она была, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Покупательница обратилась в сервисный центр, но здесь ей помочь не смогли — ноутбук оказался полностью неисправным. Женщина написала заявление на возврат, к которому приложила заключение эксперта. Тем не менее маркетплейс отказался удовлетворять ее законные требования.
Свердловчанка обратилась в Качканарский консультационный пункт Роспотребнадзора. Здесь специалисты сначала составили претензию в адрес продавца, а потом помогли оформить иск в суд — в итоге потребитель его выиграла. Теперь Ozon вернет ей 86 тысяч рублей, гораздо большую сумму, чем изначально требовала клиент. В нее включены судебные издержки, неустойка, штраф, а также компенсация морального вреда.
Ранее турфирма выплатила жительнице Свердловской области компенсацию за сорванный отдых в ОАЭ.