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Posted 17 декабря, 15:34

Published 17 декабря, 15:34

Modified 17 декабря, 15:36

Updated 17 декабря, 15:36

Маркетплейс Ozon вернет свердловчанке 86 тысяч рублей за неисправный ноутбук

Свердловчанка отсудила у Ozon 86 тысяч рублей за неработающий ноутбук

17 декабря 2024, 15:34
Фото: 1MI.

Маркетплейс Ozon вернет свердловчанке 86 тысяч рублей за неисправный ноутбук

Жительница Качканара приобрела ноутбук на маркетплейсе Ozon, однако он оказался нерабочим. Оформлять возврат покупательнице пришлось через суд.

Ноутбук стоил 33 тысячи рублей, однако при включении гаджета женщина обнаружила, что отсутствует операционная система, хотя по документам она была, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Покупательница обратилась в сервисный центр, но здесь ей помочь не смогли — ноутбук оказался полностью неисправным. Женщина написала заявление на возврат, к которому приложила заключение эксперта. Тем не менее маркетплейс отказался удовлетворять ее законные требования.

Свердловчанка обратилась в Качканарский консультационный пункт Роспотребнадзора. Здесь специалисты сначала составили претензию в адрес продавца, а потом помогли оформить иск в суд — в итоге потребитель его выиграла. Теперь Ozon вернет ей 86 тысяч рублей, гораздо большую сумму, чем изначально требовала клиент. В нее включены судебные издержки, неустойка, штраф, а также компенсация морального вреда.

Ранее турфирма выплатила жительнице Свердловской области компенсацию за сорванный отдых в ОАЭ.

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