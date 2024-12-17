Свердловчанка отсудила у Ozon 86 тысяч рублей за неработающий ноутбук

Свердловчанка обратилась в Качканарский консультационный пункт Роспотребнадзора. Здесь специалисты сначала составили претензию в адрес продавца, а потом помогли оформить иск в суд — в итоге потребитель его выиграла. Теперь Ozon вернет ей 86 тысяч рублей, гораздо большую сумму, чем изначально требовала клиент. В нее включены судебные издержки, неустойка, штраф, а также компенсация морального вреда.