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Posted 17 декабря, 08:08

Published 17 декабря, 08:08

Modified 17 декабря, 08:10

Updated 17 декабря, 08:10

Тагильчанка лидирует в соревнованиях по прыжкам на лыжах в Пермском крае

Тагильчанка лидирует в соревнованиях по прыжкам на лыжах в Пермском крае

17 декабря 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney.
Тагильчанка Кристина Прокопьева лидирует в соревнованиях по прыжкам на лыжах в Пермском крае.

3-й и 4-й этапы Кубка России проходят в Чайковском.

В первый день соревнований лидером стала юная тагильчанка Кристина Прокопьева. Девочка занимается в СШОР «Аист».

В этот же день бронзу взял еще один тагильчанин — Илья Маньков.

Во второй день соревнований первое место занял Михаил Пуртов, а Кристина Прокопьева взяла второе место. Девочка на данный момент является лучшей в общем зачете Кубка России, сообщает СШОР «Аист».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Лыжники#Екатеринбург
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