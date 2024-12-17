Тагильчанка лидирует в соревнованиях по прыжкам на лыжах в Пермском крае

Posted 17 декабря, 08:08
Published 17 декабря, 08:08
Modified 17 декабря, 08:10
Updated 17 декабря, 08:10
3-й и 4-й этапы Кубка России проходят в Чайковском.
В первый день соревнований лидером стала юная тагильчанка Кристина Прокопьева. Девочка занимается в СШОР «Аист».
В этот же день бронзу взял еще один тагильчанин — Илья Маньков.
Во второй день соревнований первое место занял Михаил Пуртов, а Кристина Прокопьева взяла второе место. Девочка на данный момент является лучшей в общем зачете Кубка России, сообщает СШОР «Аист».
Ранее тагильские спортсмены взяли призовые места на всероссийском конкурсе.