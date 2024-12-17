«Три мушкетера»: очередная премьера Нижнетагильского драматического театра

Свои краски для ролей трактирщика Бонасье и Людовика 13 нашли актеры Максим Самсонов и Василий Мещангин. Дополняют друг друга в роли Анны Австрийской, играющие по очереди Таиса Шаяхматова и Ирина Цветкова. Убедительны в своих образах и другие актёры Нижнетагильского драматического театра. Благодаря их слаженной игре романтическая комедия, которая длится более двух часов, смотрится, как говорится, на одном дыхании, с удовольствием. И вот уже Д’Артаньян тайно доставляет из Лондона в Париж подвески королевы, спасает честь Анны Австрийской. Интриги кардинала Ришелье посрамлены, побеждает, как и положено в хеппи-энде, любовь. И не только Анны Австрийской и Бэкингема. В романтической комедии остаётся в живых Констанция Бонасье. И у тагильского зрителя появляется возможность пофантазировать о ее дальнейшей судьбе.