«Три мушкетера»: очередная премьера Нижнетагильского драматического театра

Posted 17 декабря, 04:11
Published 17 декабря, 04:11
Modified 17 декабря, 04:11
Updated 17 декабря, 04:11
Да и еще, добавлю, задолго до премьеры были раскуплены все билеты, аншлаг был полным! Это только еще раз подтвердило правильность выбора романтической комедии с песнями и шпагами, неослабевающем интересе к поистине бессмертному роману «Три мушкетера». Александр Дюма-старший написал его 180 лет назад. Историко-приключенческий роман о событиях 17 века имел огромный успех, переиздавался во многих странах. С появлением кинематографа он стал одним из самых экранизируемых произведений в мире. В нашей стране особой популярностью продолжает пользоваться художественный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» с блестящей игрой известных актеров, песнями, в том числе мушкетёрской «Пора-пора-порадуемся на своем веку» в исполнении Михаила Боярского…
Но пришла «пора-пора — порадоваться» и за наш, тагильский вариант «Трех мушкетеров». Кстати, уже второй на нашей сцене: первый пользовался успехом три десятка лет назад. Но почему решили поставить такой спектакль снова?
Выросло целое поколение потерянных романтиков, которым не хватает вот этих шпаг, вот этой чести, этого духа офицера, этой правды, за которую люди борются. Поэтому захотелось сделать что-либо новое. Но не назидательно, а весело, с песнями, чтобы это запомнилось лучше, — так объяснил свой выбор режиссер-постановщик, заслуженный артист России Игорь Булыгин.
Полтора года назад он привлёк к работе такого же романтика по духу, друга со школьных времён Константина Попова.Он писал, делал, переделывал, шлифовал сцены. Потом к сотворчеству присоединились композитор Вадим Шосман, который начал писать музыку, художник-постановщик, художник по костюмам Юлия Зятькова, которая делала декорации и костюмы. С нынешнего лета начались репетиции. График работы был довольно-таки плотным: репетировали не только «Трех мушкетеров», но и «Сказку о рыбаке и рыбке», «АпАРТе». Среди прочего приходилось учиться фехтовать под руководством постановщика боёв, заслуженного работника культуры России Андрея Ураева.
И вот долгожданная премьера, в которой заняты более двадцати актёров, много песен, боёв и, конечно, романтики. В роли Д’Артаньяна — недавний выпускник колледжа искусств Евгений Кононов. Это его первая главная роль на сцене Нижнетагильского театра драмы. И в образ, как мушкетёр шпагой в цель, он попал точно: играет с блеском в глазах, легко, по-мушкетерски преодолевает препятствия, интриги на жизненном пути. Обаятельна Елизавета Полякова в роли Констанции Бонасье. Это также первая главная роль молодой актрисы на сцене Нижнетагильского театра драмы. Убедительны, узнаваемы образы мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса, которых играют молодые актеры Данил Зинеев, Тимофей Панов, Илья Головин.
Кого выбрать на сложную роль кардинала Ришелье? На этот вопрос у режиссёра-постановщика Игоря Булыгина сомнений не было: конечно, Алексея Карпова! И актер оправдал надежды, сыграл блестяще известную историческую личность, главного интригана в романе, который втайне хочет, чтобы люди доносили друг на друга, «стучали» не за деньги, а по зову души.
Свои краски для ролей трактирщика Бонасье и Людовика 13 нашли актеры Максим Самсонов и Василий Мещангин. Дополняют друг друга в роли Анны Австрийской, играющие по очереди Таиса Шаяхматова и Ирина Цветкова. Убедительны в своих образах и другие актёры Нижнетагильского драматического театра. Благодаря их слаженной игре романтическая комедия, которая длится более двух часов, смотрится, как говорится, на одном дыхании, с удовольствием. И вот уже Д’Артаньян тайно доставляет из Лондона в Париж подвески королевы, спасает честь Анны Австрийской. Интриги кардинала Ришелье посрамлены, побеждает, как и положено в хеппи-энде, любовь. И не только Анны Австрийской и Бэкингема. В романтической комедии остаётся в живых Констанция Бонасье. И у тагильского зрителя появляется возможность пофантазировать о ее дальнейшей судьбе.
Без сомнения, подобно таким музыкальным спектаклям как «Лисистрата» и «Ханума», у «Трех мушкетеров» и дальше будет аншлаг, долгая жизнь на тагильской сцене!
Виктор Кузнецов