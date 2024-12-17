Три мушкетера в Тагиле, штраф подрядчику, световая фигура и Новый год в колонии

Компания «Стройгаз-НТ» оштрафована на 800 тысяч рублей за срыв сроков ремонта улицы Октябрьской революции — с иском в суд после проверки обратилась прокуратура. Кроме того, на гендиректора фирмы было заведено административное дело. Ответчик уже выплатил штраф и завершил все необходимые работы.