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Posted 17 декабря, 17:04

Published 17 декабря, 17:04

Modified 17 декабря, 17:06

Updated 17 декабря, 17:06

Три мушкетера в Тагиле, штраф подрядчику, световая фигура и Новый год в колонии

Три мушкетера в Тагиле, штраф подрядчику, световая фигура и Новый год в колонии

17 декабря 2024, 17:04
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Премьера «Трех мушкетеров» Нижнетагильского драмтеатра вызвала восторг у зрителей. Подрядчик заплатит за срыв сроков ремонта улицы Октябрьской революции. В городе установили новую световую фигуру. Заключенным тагильской ИК-13 пообещали новогодний пир. Свердловчане будут любоваться полярным сиянием.

Романтическая комедия в постановке Нижнетагильского театра драмы вызвала восторг у зрителей. Тагильчане оставляют в соцсетях восторженные отклики. В зале был полный аншлаг, а билеты на премьеру были раскуплены задолго до выхода спектакля.

«Три мушкетера»: очередная премьера Нижнетагильского драматического театра
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Компания «Стройгаз-НТ» оштрафована на 800 тысяч рублей за срыв сроков ремонта улицы Октябрьской революции — с иском в суд после проверки обратилась прокуратура. Кроме того, на гендиректора фирмы было заведено административное дело. Ответчик уже выплатил штраф и завершил все необходимые работы.

В Нижнем Тагиле оштрафован подрядчик за срыв сроков ремонта Октябрьской революции
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На Театральной площади Нижнего Тагила замечена громадная пчела. Правда, она никого не кусает: это новая световая фигура, которую установили в рамках подготовки города к новогодним праздникам. Сама пчелка подсвечивается синим цветом, а еще у него золотистые крылья и желто-оранжевое брюшко.

В Нижнем Тагиле на Театральной площади появилась новая световая фигура
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Настоящий новогодний пир ждет «постояльцев» нижнетагильской колонии №13. Руководство исправительного учреждения подготовило для своих подопечных праздничное меню — заключенных обещают накормить «без изысков», но вкусно. А еще их ждет праздничный концерт и футбольный матч.

«Борщ и котлета с пюре». Заключенным в тагильской ИК-13 пообещали новогодний пир
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Небо над Свердловской областью в ночь на среду, 18 декабря, вновь озарится всполохами северного сияние. О красивом природном явлении рассказали в обсерватории УрФУ. По словам астрономов, свердловчане могут попытаться снять вспышки на зеркальный фотоаппарат.

Природа порадует свердловчан удивительным по красоте полярным сиянием
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