Три мушкетера в Тагиле, штраф подрядчику, световая фигура и Новый год в колонии

Posted 17 декабря, 17:04
Published 17 декабря, 17:04
Modified 17 декабря, 17:06
Updated 17 декабря, 17:06
Романтическая комедия в постановке Нижнетагильского театра драмы вызвала восторг у зрителей. Тагильчане оставляют в соцсетях восторженные отклики. В зале был полный аншлаг, а билеты на премьеру были раскуплены задолго до выхода спектакля.
Компания «Стройгаз-НТ» оштрафована на 800 тысяч рублей за срыв сроков ремонта улицы Октябрьской революции — с иском в суд после проверки обратилась прокуратура. Кроме того, на гендиректора фирмы было заведено административное дело. Ответчик уже выплатил штраф и завершил все необходимые работы.
На Театральной площади Нижнего Тагила замечена громадная пчела. Правда, она никого не кусает: это новая световая фигура, которую установили в рамках подготовки города к новогодним праздникам. Сама пчелка подсвечивается синим цветом, а еще у него золотистые крылья и желто-оранжевое брюшко.
Настоящий новогодний пир ждет «постояльцев» нижнетагильской колонии №13. Руководство исправительного учреждения подготовило для своих подопечных праздничное меню — заключенных обещают накормить «без изысков», но вкусно. А еще их ждет праздничный концерт и футбольный матч.
Небо над Свердловской областью в ночь на среду, 18 декабря, вновь озарится всполохами северного сияние. О красивом природном явлении рассказали в обсерватории УрФУ. По словам астрономов, свердловчане могут попытаться снять вспышки на зеркальный фотоаппарат.