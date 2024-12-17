Тысячам екатеринбуржцев понизили температуру отопления и горячей воды

Posted 17 декабря, 07:26
Published 17 декабря, 07:26
Modified 17 декабря, 07:28
Updated 17 декабря, 07:28
Прохладная вода и холод в квартирах будут временно из-за коммунальной аварии на улице Шефской. С проблемой столкнулись 16 000 жителей микрорайона, рассказали в пресс-службе администрации города.
Устранить аварию и вернуть тепло в дома жителей планируют в течение дня 17 декабря.
На улице Шефской, 44 произошел прорыв трубопровода. В результате чего провалился асфальт и в образовавшуюся яму рухнул легковой автомобиль. Также в это время по дороге шли молодой человек и девочка. Оба получили ожоги ног. Аварийная служба прибыла оперативно и занимается устранением аварии.
Напомним, подъезд одного из домов Челябинска превратился в «сауну».