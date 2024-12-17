Тысячам екатеринбуржцев понизили температуру отопления и горячей воды

На улице Шефской, 44 произошел прорыв трубопровода. В результате чего провалился асфальт и в образовавшуюся яму рухнул легковой автомобиль. Также в это время по дороге шли молодой человек и девочка. Оба получили ожоги ног. Аварийная служба прибыла оперативно и занимается устранением аварии.