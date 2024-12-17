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Posted 17 декабря, 07:26

Published 17 декабря, 07:26

Modified 17 декабря, 07:28

Updated 17 декабря, 07:28

Тысячам екатеринбуржцев понизили температуру отопления и горячей воды

Тысячам екатеринбуржцев понизили температуру отопления и горячей воды

17 декабря 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney.
Тысячам екатеринбуржцев в Орджоникидзевском районе понизили температуру отопления и горячей воды.

Прохладная вода и холод в квартирах будут временно из-за коммунальной аварии на улице Шефской. С проблемой столкнулись 16 000 жителей микрорайона, рассказали в пресс-службе администрации города.

Устранить аварию и вернуть тепло в дома жителей планируют в течение дня 17 декабря.

На улице Шефской, 44 произошел прорыв трубопровода. В результате чего провалился асфальт и в образовавшуюся яму рухнул легковой автомобиль. Также в это время по дороге шли молодой человек и девочка. Оба получили ожоги ног. Аварийная служба прибыла оперативно и занимается устранением аварии.

Напомним, подъезд одного из домов Челябинска превратился в «сауну».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Коммунальная авария#Екатеринбург
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