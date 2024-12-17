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Posted 17 декабря, 09:54

Published 17 декабря, 09:54

Modified 17 декабря, 09:56

Updated 17 декабря, 09:56

В Березовском простятся с погибшим на СВО танкистом

В Березовском простятся с погибшим на СВО танкистом

17 декабря 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском простятся с танкистом Максимом Александровичем Мингалевым.

Максим родился в селе Туринская Слобода Свердловской области. В 1995 году он окончил 9 классов и активно занимался спортом, увлекаясь дворовым футболом и хоккеем. Вместе с отцом он проводил время на рыбалке и ремонтировал мототехнику.

После школы получил профессию тракториста и машиниста широкого профиля, а также права категорий A, B и C. Работал водителем.

В СВО участвовал с лета прошлого года. Работал танкистом. В ноябре этого года Максим погиб при выполнении важной боевой задачи в Макеевке.

У него осталась жена и четверо детей. Сын погибшего также находится на СВО.

Проститься с героем все желающие смогут 18 декабря в 10 часов утра на Обелиске у администрации в поселке Ключевск, сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.

Напомним, в Свердловской области простятся с бойцом СВО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Погиб#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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