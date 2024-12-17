В Березовском простятся с погибшим на СВО танкистом

Posted 17 декабря, 09:54
Published 17 декабря, 09:54
Modified 17 декабря, 09:56
Updated 17 декабря, 09:56
Максим родился в селе Туринская Слобода Свердловской области. В 1995 году он окончил 9 классов и активно занимался спортом, увлекаясь дворовым футболом и хоккеем. Вместе с отцом он проводил время на рыбалке и ремонтировал мототехнику.
После школы получил профессию тракториста и машиниста широкого профиля, а также права категорий A, B и C. Работал водителем.
В СВО участвовал с лета прошлого года. Работал танкистом. В ноябре этого года Максим погиб при выполнении важной боевой задачи в Макеевке.
У него осталась жена и четверо детей. Сын погибшего также находится на СВО.
Проститься с героем все желающие смогут 18 декабря в 10 часов утра на Обелиске у администрации в поселке Ключевск, сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.
Напомним, в Свердловской области простятся с бойцом СВО.