В Березовском простятся с погибшим на СВО танкистом

Максим родился в селе Туринская Слобода Свердловской области. В 1995 году он окончил 9 классов и активно занимался спортом, увлекаясь дворовым футболом и хоккеем. Вместе с отцом он проводил время на рыбалке и ремонтировал мототехнику.