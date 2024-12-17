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Posted 17 декабря, 15:03

Published 17 декабря, 15:03

Modified 17 декабря, 15:05

Updated 17 декабря, 15:05

В Екатеринбурге администратор магазина шуб украла из кассы почти 800 тысяч рублей

В Екатеринбурге администратор магазина шуб украла из кассы почти 800 тысяч рублей

17 декабря 2024, 15:03
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге экс-сотрудница павильона меховых изделий украла очень крупную сумму денег.

В столице Среднего Урала перед судом предстанет экс-сотрудница магазина одежды из меха. Она обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Женщина воспользовалась своим служебным положением и фиктивно оформила несколько возвратов шуб на 790 тысяч рублей. Женщина это делала в течение трех месяцев с осени 2023 года, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Ранее в поселке Нижнего Тагила мужчина похитил дорогой алкоголь из магазина.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Кража#Екатеринбург#Инцидент
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