В Екатеринбурге администратор магазина шуб украла из кассы почти 800 тысяч рублей

Posted 17 декабря, 15:03
Published 17 декабря, 15:03
Modified 17 декабря, 15:05
Updated 17 декабря, 15:05
В столице Среднего Урала перед судом предстанет экс-сотрудница магазина одежды из меха. Она обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере.
Женщина воспользовалась своим служебным положением и фиктивно оформила несколько возвратов шуб на 790 тысяч рублей. Женщина это делала в течение трех месяцев с осени 2023 года, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
Ранее в поселке Нижнего Тагила мужчина похитил дорогой алкоголь из магазина.