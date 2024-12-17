В Екатеринбурге предприниматель дала взятку чиновнику 11,5 млн рублей

Posted 17 декабря, 13:06
Published 17 декабря, 13:06
Modified 17 декабря, 13:08
Updated 17 декабря, 13:08
За эти деньги чиновник должен был помочь женщине-предпринимателю узаконить строение на границе двух участков в п. Шувакиш.
В коррупционной схеме участвовало несколько человек. Сначала женщина обратилась к знакомой со связями. Та обратилась к помощнице прокурора. Помощница нашла 2-х посредников от чиновника. Те озвучили сумму — 11,5 млн рублей.
Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. В настоящее время все участники признались в содеянном, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Известно также, что сам чиновник в деле не фигурирует. Остальные находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в Екатеринбурге руководитель сети супермаркетов пропускал товары за взятку.