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Posted 17 декабря, 13:06

Published 17 декабря, 13:06

Modified 17 декабря, 13:08

Updated 17 декабря, 13:08

В Екатеринбурге предприниматель дала взятку чиновнику 11,5 млн рублей

В Екатеринбурге предприниматель дала взятку чиновнику 11,5 млн рублей

17 декабря 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбурженку будут судить за взятку более 11 миллионов рублей.

За эти деньги чиновник должен был помочь женщине-предпринимателю узаконить строение на границе двух участков в п. Шувакиш.

В коррупционной схеме участвовало несколько человек. Сначала женщина обратилась к знакомой со связями. Та обратилась к помощнице прокурора. Помощница нашла 2-х посредников от чиновника. Те озвучили сумму — 11,5 млн рублей.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ. В настоящее время все участники признались в содеянном, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Известно также, что сам чиновник в деле не фигурирует. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Екатеринбурге руководитель сети супермаркетов пропускал товары за взятку.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Взятка#Взяточничество#Екатеринбург#Инцидент
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