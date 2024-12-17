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Posted 17 декабря, 13:29

Published 17 декабря, 13:29

Modified 17 декабря, 13:31

Updated 17 декабря, 13:31

В Каменске-Уральском сотрудник завода снимал на скрытую камеру коллег в душе

В Каменске-Уральском сотрудник завода снимал на скрытую камеру коллег в душе

17 декабря 2024, 13:29
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском сотрудник завода снимал на скрытую камеру обнаженных коллег в душе.

Одна из сотрудниц завода во время принятия душа заметила камеру. Девушка обратилась к заводской охране. Те по камерам увидели мужчину, который заходил в женский душ.

С мужчиной поговорили и он признался в содеянном. Выяснилось, что женатый мужчина, имеющий детей, подглядывает за коллегами уже полгода. Контент с интимными видео он хранил в телефоне.

Сейчас пострадавшие готовят коллективный иск в суд, пишет Ural Mash со ссылкой на информацию от пострадавших.

Ранее сообщалось, что мигрант в Нижнем Тагиле приставал к детям.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Завод#Екатеринбург#Инцидент#Извращенец
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