В Каменске-Уральском сотрудник завода снимал на скрытую камеру коллег в душе

Posted 17 декабря, 13:29
Published 17 декабря, 13:29
Modified 17 декабря, 13:31
Updated 17 декабря, 13:31
Одна из сотрудниц завода во время принятия душа заметила камеру. Девушка обратилась к заводской охране. Те по камерам увидели мужчину, который заходил в женский душ.
С мужчиной поговорили и он признался в содеянном. Выяснилось, что женатый мужчина, имеющий детей, подглядывает за коллегами уже полгода. Контент с интимными видео он хранил в телефоне.
Сейчас пострадавшие готовят коллективный иск в суд, пишет Ural Mash со ссылкой на информацию от пострадавших.
Ранее сообщалось, что мигрант в Нижнем Тагиле приставал к детям.