В Кемеровской области члена преступной группы приговорили к серьезному сроку

У него обнаружили синтетические наркотические средства общим весом более 2.49 кг. Уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и одного эпизода по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыт, пересылка наркотических средств). Ленинский районный суд г. Кемерово признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.



