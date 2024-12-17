В Кемеровской области члена преступной группы приговорили к серьезному сроку

Posted 17 декабря, 12:00
Published 17 декабря, 12:00
Modified 20 декабря, 08:32
Updated 20 декабря, 08:32
Выявить и пресечь противоправную деятельность удалось сотрудникам регионального УФСБ, пишет sibdepo.ru.
«Пресечена противоправная деятельность члена преступной группы, причастного к организации межрегионального канала поставок наркотических средств синтетического происхождения в особо крупных размерах, в целях последующего сбыта на территории Сибирского федерального округа», — говорится в сообщении.
У него обнаружили синтетические наркотические средства общим весом более 2.49 кг. Уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и одного эпизода по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыт, пересылка наркотических средств). Ленинский районный суд г. Кемерово признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.