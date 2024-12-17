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Posted 17 декабря, 12:00

Published 17 декабря, 12:00

Modified 20 декабря, 08:32

Updated 20 декабря, 08:32

В Кемеровской области члена преступной группы приговорили к серьезному сроку

17 декабря 2024, 12:00
Суд в Кемерове признал виновным в незаконном сбыте наркотиков местного жителя. У него нашли 2,5 кг наркотиков, которые должны были распространяться по Сибири, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

Выявить и пресечь противоправную деятельность удалось сотрудникам регионального УФСБ, пишет sibdepo.ru.

«Пресечена противоправная деятельность члена преступной группы, причастного к организации межрегионального канала поставок наркотических средств синтетического происхождения в особо крупных размерах, в целях последующего сбыта на территории Сибирского федерального округа», — говорится в сообщении.

У него обнаружили синтетические наркотические средства общим весом более 2.49 кг. Уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и одного эпизода по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыт, пересылка наркотических средств). Ленинский районный суд г. Кемерово признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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