В Кемеровской области намерены наказать подъездного налетчика

Posted 17 декабря, 08:14
Published 17 декабря, 08:14
Modified 20 декабря, 08:23
Updated 20 декабря, 08:23
По информации источника, инцидент произошел еще в августе текущего года. Тогда в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его 75-летний отчим стал жертвой нападения в подъезде жилого дома. На лестничной клетке неизвестный толкнул пенсионера в спину. Тот от неожиданного удара упал и потерял сознание. Нападавший же сорвал с шеи потерпевшего золотую цепь стоимостью 50 000 рублей и скрылся. Пожилого человека госпитализировали. Медики констатировали причинение ему тяжкого вреда здоровью, пишет sibdepo.ru.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ „Разбой“», — отмечает ведомство.
Как отмечает пресс-служба, похищенное ювелирное изделие он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Сейчас похищенное имущество полицейские изъяли из ломбарда и передали законному владельцу. В настоящий момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Налетчику грозит до 15 лет лишения свободы.