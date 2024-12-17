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Posted 17 декабря, 08:14

Published 17 декабря, 08:14

Modified 20 декабря, 08:23

Updated 20 декабря, 08:23

В Кемеровской области намерены наказать подъездного налетчика

17 декабря 2024, 08:14
В Новокузнецке предстанет перед судом местный житель, который совершил разбойное нападение на пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кузбасса.

По информации источника, инцидент произошел еще в августе текущего года. Тогда в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его 75-летний отчим стал жертвой нападения в подъезде жилого дома. На лестничной клетке неизвестный толкнул пенсионера в спину. Тот от неожиданного удара упал и потерял сознание. Нападавший же сорвал с шеи потерпевшего золотую цепь стоимостью 50 000 рублей и скрылся. Пожилого человека госпитализировали. Медики констатировали причинение ему тяжкого вреда здоровью, пишет sibdepo.ru.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ „Разбой“», — отмечает ведомство.

Как отмечает пресс-служба, похищенное ювелирное изделие он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Сейчас похищенное имущество полицейские изъяли из ломбарда и передали законному владельцу. В настоящий момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Налетчику грозит до 15 лет лишения свободы.

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