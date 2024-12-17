В Кемеровской области намерены наказать подъездного налетчика

По информации источника, инцидент произошел еще в августе текущего года. Тогда в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что его 75-летний отчим стал жертвой нападения в подъезде жилого дома. На лестничной клетке неизвестный толкнул пенсионера в спину. Тот от неожиданного удара упал и потерял сознание. Нападавший же сорвал с шеи потерпевшего золотую цепь стоимостью 50 000 рублей и скрылся. Пожилого человека госпитализировали. Медики констатировали причинение ему тяжкого вреда здоровью, пишет sibdepo.ru.