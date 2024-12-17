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Posted 17 декабря, 08:11

Published 17 декабря, 08:11

Modified 17 декабря, 08:13

Updated 17 декабря, 08:13

В Нижнем Тагиле оштрафован подрядчик за срыв сроков ремонта Октябрьской революции

В Нижнем Тагиле оштрафован подрядчик за срыв сроков ремонта Октябрьской революции

17 декабря 2024, 08:11
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле штраф в размере 800 тысяч рублей получил подрядчик, из-за которого сорвались сроки ремонта улицы Октябрьской революции.

Прокуратура провела проверку соблюдения закона при реализации нацпроектов и выяснила, что ООО «Стройгаз-НТ» не окончило работы в срок. Они должны были завершиться 10 ноября 2023 года. В результате на директора завели административное дело. При этом саму организацию суд оштрафовал на 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

На данный момент штраф уже оплачен, а все работы окончены.

Напомним, в Нижнем Тагиле все еще продолжается ремонт улицы Октябрьской революции. По словам главы города Владислава Пинаева, даже на зимний период останавливаться не планируется.

#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Дорога#Подрядчик#Штраф#Екатеринбург#Нацпроект
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