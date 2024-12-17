В Нижнем Тагиле оштрафован подрядчик за срыв сроков ремонта Октябрьской революции

Posted 17 декабря, 08:11
Published 17 декабря, 08:11
Modified 17 декабря, 08:13
Updated 17 декабря, 08:13
Прокуратура провела проверку соблюдения закона при реализации нацпроектов и выяснила, что ООО «Стройгаз-НТ» не окончило работы в срок. Они должны были завершиться 10 ноября 2023 года. В результате на директора завели административное дело. При этом саму организацию суд оштрафовал на 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
На данный момент штраф уже оплачен, а все работы окончены.
Напомним, в Нижнем Тагиле все еще продолжается ремонт улицы Октябрьской революции. По словам главы города Владислава Пинаева, даже на зимний период останавливаться не планируется.