В Нижнем Тагиле оштрафован подрядчик за срыв сроков ремонта Октябрьской революции

Прокуратура провела проверку соблюдения закона при реализации нацпроектов и выяснила, что ООО «Стройгаз-НТ» не окончило работы в срок. Они должны были завершиться 10 ноября 2023 года. В результате на директора завели административное дело. При этом саму организацию суд оштрафовал на 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.