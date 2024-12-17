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Posted 17 декабря, 09:14

Published 17 декабря, 09:14

Modified 17 декабря, 09:16

Updated 17 декабря, 09:16

В свердловском заксобрании предложили ввести бесплатную стерилизацию животных

В свердловском заксобрании предложили ввести бесплатную стерилизацию животных

17 декабря 2024, 09:14
Фото: 1MI.
В Свердловской области стерилизацию животных хотят сделать бесплатной.

Свердловский депутат Вячеслав Вегнер выступает за бесплатную стерилизацию домашних животных. Об этом он высказался в эфире ОТВ. Народный избранник предлагает дать такое право пенсионерам и другим льготным категориям граждан.

В качестве одной из мер борьбы с бесхозяйными животными депутат предлагает чипировать всех домашних четвероногих в области. Это позволит быстро установить владельца животного и привлечь его к ответственности.

Вегнер также высказался против полной очистки улиц от бездомных собак. По его мнению, четвероногие регулируют численность крыс на улицах городов. Он предлагает оставлять жить на улице маленьких собак, не опасных для человека.

Напомним, администрация Екатеринбурга выделила 9 млн рублей на бездомных собак.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Животные#Домашние животные#Бездомные животные#Екатеринбург
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