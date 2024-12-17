В Свердловской области на северном склоне горы Белой появится новая тропа

Posted 17 декабря, 12:22
Published 17 декабря, 12:22
Modified 17 декабря, 12:24
Updated 17 декабря, 12:24
Виды с новой тропы откроются на Черноисточинский пруд. Сейчас идет работа по установке деревянных настилов к смотровой площадке на вершине горы.
По словам руководителя УК туристско-рекреационными кластерами региона Евгения Манторова, новые тропы позволят снизить нагрузку человеческого фактора на природу.
В то же время благоустраивают и тропу «Авроринская». После завершения всех работ она станет кольцевой. Теперь туристы смогут совершать более длительные пешие прогулки.
Ранее сообщалось, что для тагильчан проведут бесплатные занятия по лыжному туризму.