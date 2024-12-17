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Posted 17 декабря, 12:22

Published 17 декабря, 12:22

Modified 17 декабря, 12:24

Updated 17 декабря, 12:24

В Свердловской области на северном склоне горы Белой появится новая тропа

В Свердловской области на северном склоне горы Белой появится новая тропа

17 декабря 2024, 12:22
Фото: 1MI.
Туристическая тропа под названием «Черноисточинская» скоро появится на Среднем Урале.

Виды с новой тропы откроются на Черноисточинский пруд. Сейчас идет работа по установке деревянных настилов к смотровой площадке на вершине горы.

По словам руководителя УК туристско-рекреационными кластерами региона Евгения Манторова, новые тропы позволят снизить нагрузку человеческого фактора на природу.

В то же время благоустраивают и тропу «Авроринская». После завершения всех работ она станет кольцевой. Теперь туристы смогут совершать более длительные пешие прогулки.

Ранее сообщалось, что для тагильчан проведут бесплатные занятия по лыжному туризму.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Туризм#Турист#Туристический маршрут#Екатеринбург#Внутренний туризм
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