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Posted 17 декабря, 06:45

Published 17 декабря, 06:45

Modified 17 декабря, 06:47

Updated 17 декабря, 06:47

В Свердловской области простятся с бойцом СВО

В Свердловской области простятся с бойцом СВО

17 декабря 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области простятся с бойцом СВО Севрюгиным Антоном Геннадьевичем.

Боец погиб при выполнении важной боевой задачи 15 июля 2024 года.

Антон родился 3 февраля 1985 года. Близкие вспоминают, что он был любящим мужем, отцом, сыном и братом.

Проститься с Севрюгиным Антоном Геннадьевичем все желающие могут 19 декабря в похоронном доме память на улице Кирова, 23Б, сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте Дмитрий Ведунов.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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