В Свердловской области простятся с бойцом СВО

Posted 17 декабря, 06:45
Published 17 декабря, 06:45
Modified 17 декабря, 06:47
Updated 17 декабря, 06:47
Боец погиб при выполнении важной боевой задачи 15 июля 2024 года.
Антон родился 3 февраля 1985 года. Близкие вспоминают, что он был любящим мужем, отцом, сыном и братом.
Проститься с Севрюгиным Антоном Геннадьевичем все желающие могут 19 декабря в похоронном доме память на улице Кирова, 23Б, сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте Дмитрий Ведунов.
Ранее в Невьянске простились с погибшим бойцом СВО.