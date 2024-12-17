В Свердловской области резко снизился уровень заболеваемости ОРВИ

Posted 17 декабря, 06:52
Published 17 декабря, 06:52
Modified 17 декабря, 06:52
Updated 17 декабря, 06:52
Данный показатель на пять процентов ниже в сравнении с уровнем заболеваемости на предыдущей неделе. 54% болеющих — дети, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Во время лабораторных экспертиз были выявлены риновирусы, боковирусы, аденовирусы и другие возбудители болезни. Ни в одном городе уральской области заболеваемость не превышает средний уровень по региону.
В Екатеринбурге зарегистрировано 16 тысяч случаев ОРВИ. Это на 26% меньше в сравнении со средним показателем за последние годы. Местным жителям рекомендуют соблюдать гигиену, вести здоровый образ жизни и делать прививки.
Напомним, в ноябре 2024 года в Свердловской области был замечен рост заболеваемости вирусной инфекцией.