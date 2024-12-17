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Posted 17 декабря, 06:52

Published 17 декабря, 06:52

Modified 17 декабря, 06:52

Updated 17 декабря, 06:52

В Свердловской области резко снизился уровень заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области резко снизился уровень заболеваемости ОРВИ

17 декабря 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Свердловской области стали меньше болеть ОРВИ в декабре 2024 года. Так, с 9 по 16 декабря было зафиксировано чуть более 32 тысяч заболевших.

Данный показатель на пять процентов ниже в сравнении с уровнем заболеваемости на предыдущей неделе. 54% болеющих — дети, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Во время лабораторных экспертиз были выявлены риновирусы, боковирусы, аденовирусы и другие возбудители болезни. Ни в одном городе уральской области заболеваемость не превышает средний уровень по региону.

В Екатеринбурге зарегистрировано 16 тысяч случаев ОРВИ. Это на 26% меньше в сравнении со средним показателем за последние годы. Местным жителям рекомендуют соблюдать гигиену, вести здоровый образ жизни и делать прививки.

Напомним, в ноябре 2024 года в Свердловской области был замечен рост заболеваемости вирусной инфекцией.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Врачи#Заболеваемость#ОРВИ#Екатеринбург
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