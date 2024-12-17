В Верхней Салде водитель заплатит 250 тысяч за сбитого ребенка

Мама ребенка обратилась в городской суд с иском к водителю. Она потребовала возместить моральный ущерб. Суд требования удовлетворил и постановил взыскать в пользу девочки 100 тысяч рублей, а в пользу ее матери — 53 052 рубля. Также в ходе рассмотрения дела женщина выплатила 30 тысяч рублей компенсации.