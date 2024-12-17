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Posted 17 декабря, 08:41

Published 17 декабря, 08:41

Modified 17 декабря, 08:42

Updated 17 декабря, 08:42

В Верхней Салде водитель заплатит 250 тысяч за сбитого ребенка

В Верхней Салде водитель заплатит 250 тысяч за сбитого ребенка

17 декабря 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney.
Водитель из Верхней Салды в мае 2022 года на своей иномарке сбила 4-летнюю девочку. Пострадавшая получила перелом ключицы, сотрясение головного мозга и ушибы.

В отношении женщины было возбуждено административное дело. Сначала оно было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Затем Седьмой кассационный суд прекратил дело из-за истечения срока давности.

Мама ребенка обратилась в городской суд с иском к водителю. Она потребовала возместить моральный ущерб. Суд требования удовлетворил и постановил взыскать в пользу девочки 100 тысяч рублей, а в пользу ее матери — 53 052 рубля. Также в ходе рассмотрения дела женщина выплатила 30 тысяч рублей компенсации.

Обе стороны решение не устроило. Они его обжаловали. Свердловский областной суд рассмотрел дело и увеличил сумму компенсации до 200 тысяч рублей, сообщили в суде.

Ранее дорожников в Свердловской области суд обязал выплатить 300 тысяч рублей автомобилисту за аварию на скользкой трассе.

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