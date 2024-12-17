В Верхней Салде водитель заплатит 250 тысяч за сбитого ребенка

Posted 17 декабря, 08:41
Published 17 декабря, 08:41
Modified 17 декабря, 08:42
Updated 17 декабря, 08:42
В отношении женщины было возбуждено административное дело. Сначала оно было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Затем Седьмой кассационный суд прекратил дело из-за истечения срока давности.
Мама ребенка обратилась в городской суд с иском к водителю. Она потребовала возместить моральный ущерб. Суд требования удовлетворил и постановил взыскать в пользу девочки 100 тысяч рублей, а в пользу ее матери — 53 052 рубля. Также в ходе рассмотрения дела женщина выплатила 30 тысяч рублей компенсации.
Обе стороны решение не устроило. Они его обжаловали. Свердловский областной суд рассмотрел дело и увеличил сумму компенсации до 200 тысяч рублей, сообщили в суде.
Ранее дорожников в Свердловской области суд обязал выплатить 300 тысяч рублей автомобилисту за аварию на скользкой трассе.