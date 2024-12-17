Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил ребенка на ГГМ

Пострадавшему мальчику вызвали врачей, которые оказали ему помощь на месте инцидента. Известно, что стаж вождения мужчины — 28 лет. В 2024 году он был привлечен к ответственности за нарушение ПДД один раз. По его словам, он не видел ребенка.