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Posted 17 декабря, 04:37

Published 17 декабря, 04:37

Modified 17 декабря, 04:37

Updated 17 декабря, 04:37

Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил ребенка на ГГМ

Водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил ребенка на ГГМ

17 декабря 2024, 04:37
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское».
В Нижнем Тагиле 45-летний водитель иномарки Toyota Corolla сбил девятилетнего мальчика на парковке около ФОК «Президентский».

Ребенок направлялся в сторону машины его родителей. В этот момент водитель иномарки, искавший место на парковке, двигался задним ходом и сбил пешехода, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Пострадавшему мальчику вызвали врачей, которые оказали ему помощь на месте инцидента. Известно, что стаж вождения мужчины — 28 лет. В 2024 году он был привлечен к ответственности за нарушение ПДД один раз. По его словам, он не видел ребенка.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Екатеринбурге водитель фургона сбил девятилетнего мальчика.

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