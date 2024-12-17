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Posted 17 декабря, 10:59

Published 17 декабря, 10:59

Modified 17 декабря, 10:59

Updated 17 декабря, 10:59

Водитель и 17-летний пассажир иномарки пострадали в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле

Водитель и 17-летний пассажир иномарки пострадали в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле

17 декабря 2024, 10:59
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле.
В поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле 49-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva врезался в машину Renault Logan. Два человека пострадали. ДТП случилось утром 17 декабря 2024 года.

Водитель Chevrolet решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с Renault, за рулем которого сидела 45-летняя женщина, рассказали в пресс-службе нижнетагильского отдела пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле

В аварии получили повреждения водитель Renault и 17-летний молодой человек, ехавший в этом же автомобиле на пассажирском сиденье. Обоих отвезли в медучреждение. Оба автомобилиста были в трезвом состоянии. В отношении мужчины составили протокол.

Напомним, 16 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле УАЗ попал в аварию на пересечении улицы Чайковского — Ленинградского проспекта.

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