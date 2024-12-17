Водитель и 17-летний пассажир иномарки пострадали в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле

Posted 17 декабря, 10:59
Published 17 декабря, 10:59
Modified 17 декабря, 10:59
Updated 17 декабря, 10:59
Водитель Chevrolet решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с Renault, за рулем которого сидела 45-летняя женщина, рассказали в пресс-службе нижнетагильского отдела пропаганды ГИБДД.
В аварии получили повреждения водитель Renault и 17-летний молодой человек, ехавший в этом же автомобиле на пассажирском сиденье. Обоих отвезли в медучреждение. Оба автомобилиста были в трезвом состоянии. В отношении мужчины составили протокол.
Напомним, 16 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле УАЗ попал в аварию на пересечении улицы Чайковского — Ленинградского проспекта.