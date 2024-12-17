Водитель и 17-летний пассажир иномарки пострадали в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле

В аварии получили повреждения водитель Renault и 17-летний молодой человек, ехавший в этом же автомобиле на пассажирском сиденье. Обоих отвезли в медучреждение. Оба автомобилиста были в трезвом состоянии. В отношении мужчины составили протокол.