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Posted 17 декабря, 03:40

Published 17 декабря, 03:40

Modified 17 декабря, 03:40

Updated 17 декабря, 03:40

Женщина в Екатеринбурге отсудила у турфирмы 200 тысяч за сорванный отдых в ОАЭ

Женщина в Екатеринбурге отсудила у турфирмы 200 тысяч за сорванный отдых в ОАЭ

17 декабря 2024, 03:40
Фото: Изображение Midjourney.
Женщина в Екатеринбурге добилась выплаты более 200 тысяч рублей от турфирмы из-за несостоявшегося отдыха в Арабских Эмиратах.

Вместе со своим супругом екатеринбурженка приобрела путевки в начале 2024 года, за которые отдала 183 336 рублей. Однако отдохнуть не получилось, так как в аэропорту Кольцово свердловчанка не прошла регистрацию, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Сотрудники аэропорта объяснили женщине, что срок ее загранпаспорта заканчивается менее, чем через шесть месяцев. Согласно установленным правилам в ОАЭ, срок действия документа должен быть не менее полугода с момента прибытия в страну. В туристической компании клиентке об этом не сообщили.

В связи с этим горожанка отправилась в районный суд, поскольку агент не стал возвращать полную стоимость путевок и вернул только свое вознаграждение, размер которого составил чуть более 10 тысяч рублей.

Женщина потребовала выплатить ей более 300 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск и взыскал с компании 204 501 рубль.

Напомним, туроператор в Каменске-Уральском заплатит более 220 тысяч за травму девочки, которую она получила во время отдыха в Турции.

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