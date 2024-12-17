Женщина в Екатеринбурге отсудила у турфирмы 200 тысяч за сорванный отдых в ОАЭ

Posted 17 декабря, 03:40
Published 17 декабря, 03:40
Modified 17 декабря, 03:40
Updated 17 декабря, 03:40
Вместе со своим супругом екатеринбурженка приобрела путевки в начале 2024 года, за которые отдала 183 336 рублей. Однако отдохнуть не получилось, так как в аэропорту Кольцово свердловчанка не прошла регистрацию, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Сотрудники аэропорта объяснили женщине, что срок ее загранпаспорта заканчивается менее, чем через шесть месяцев. Согласно установленным правилам в ОАЭ, срок действия документа должен быть не менее полугода с момента прибытия в страну. В туристической компании клиентке об этом не сообщили.
В связи с этим горожанка отправилась в районный суд, поскольку агент не стал возвращать полную стоимость путевок и вернул только свое вознаграждение, размер которого составил чуть более 10 тысяч рублей.
Женщина потребовала выплатить ей более 300 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск и взыскал с компании 204 501 рубль.
Напомним, туроператор в Каменске-Уральском заплатит более 220 тысяч за травму девочки, которую она получила во время отдыха в Турции.