Женщина в Екатеринбурге отсудила у турфирмы 200 тысяч за сорванный отдых в ОАЭ

Сотрудники аэропорта объяснили женщине, что срок ее загранпаспорта заканчивается менее, чем через шесть месяцев. Согласно установленным правилам в ОАЭ, срок действия документа должен быть не менее полугода с момента прибытия в страну. В туристической компании клиентке об этом не сообщили.