Жители кузбасского города пожаловались на идущую из крана воду с сажей

Posted 17 декабря, 19:51
Published 17 декабря, 19:51
Modified 18 декабря, 06:57
Updated 18 декабря, 06:57
Жители многоквартирного дома по улице Советской, 2б в Таштаголе пожаловались в соцсетях, что у них из крана идет черная вода с осадком из сажи. Продолжается это с начала отопительного сезона, пишет VSE42.RU.
— Управляющая компания, по всей видимости, не в курсе данной проблемы, а если в курсе, почему не принимают никаких мер? — возмущается автор публикации.
Горожане недовольны тем, что им приходится спускать воду около 30 минут, чтобы принять душ или помыть посуду. По их словам, и прозрачная светлая вода не идеальна — она имеет неестественный запах.
Напомним, ранее сообщалось, что у жителей одного из городов Кемеровской области из крана идет желтая вода.