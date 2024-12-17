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Posted 17 декабря, 19:51

Published 17 декабря, 19:51

Modified 18 декабря, 06:57

Updated 18 декабря, 06:57

Жители кузбасского города пожаловались на идущую из крана воду с сажей

17 декабря 2024, 19:51
В одном из городов Кузбасса из кранов в квартирах идет черная вода с сажей. Это вызвало недовольство жителей.

Жители многоквартирного дома по улице Советской, 2б в Таштаголе пожаловались в соцсетях, что у них из крана идет черная вода с осадком из сажи. Продолжается это с начала отопительного сезона, пишет VSE42.RU.

— Управляющая компания, по всей видимости, не в курсе данной проблемы, а если в курсе, почему не принимают никаких мер? — возмущается автор публикации.

Горожане недовольны тем, что им приходится спускать воду около 30 минут, чтобы принять душ или помыть посуду. По их словам, и прозрачная светлая вода не идеальна — она имеет неестественный запах.

Напомним, ранее сообщалось, что у жителей одного из городов Кемеровской области из крана идет желтая вода.

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