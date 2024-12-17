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Posted 17 декабря, 06:11

Published 17 декабря, 06:11

Modified 17 декабря, 06:12

Updated 17 декабря, 06:12

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии

17 декабря 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле на улицах Максарева и Зари отключили горячее водоснабжение утром 17 декабря 2024 года.

Об аварийном отключении водоснабжения TagilCity.ru рассказал один из местных жителей.

На Максарева, 13, говорят, авария и отключена в домах горячая вода с утра, в том числе по Зари, 107, — рассказал тагильчанин.

Подробности случившейся аварии в данный момент неизвестны.

Напомним, 2 декабря 2024 года жители некоторых улиц в Нижнем Тагиле остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии.

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