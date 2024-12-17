Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без горячей воды из-за аварии

Posted 17 декабря, 06:11
Published 17 декабря, 06:11
Modified 17 декабря, 06:12
Updated 17 декабря, 06:12
Об аварийном отключении водоснабжения TagilCity.ru рассказал один из местных жителей.
На Максарева, 13, говорят, авария и отключена в домах горячая вода с утра, в том числе по Зари, 107, — рассказал тагильчанин.
Подробности случившейся аварии в данный момент неизвестны.
Напомним, 2 декабря 2024 года жители некоторых улиц в Нижнем Тагиле остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии.