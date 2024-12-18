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Posted 18 декабря, 12:31

Published 18 декабря, 12:31

Modified 18 декабря, 12:33

Updated 18 декабря, 12:33

59 домов снесут на острове Волчихинского водохранилища Екатеринбурга

59 домов снесут на острове Волчихинского водохранилища Екатеринбурга

18 декабря 2024, 12:31
Фото: 1MI.
Десятки незаконно возведенных домов демонтируют под Екатеринбургом.

Глава города Алексей Орлов подписал указ о сносе почти 60-ти домиков рыбаков, которые находятся на Волчихинском водохранилище, сообщает мэрия.

Снести незаконные строения планируется силами подрядчика до конца марта следующего года. Известно, что данные постройки располагаются в зоне санитарной охраны месторасположения питьевой воды екатеринбуржцев.

Ответственным за контроль выполнения демонтажных работ назначен Андрей Морозов, глава Верх-Исетского района Свердловской области.

Инициатором сноса построек выступает МУП «Водоканал».

Власти Верх-Исетского района планируют снести постройки на Волчихинском водохранилище
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Снос#Екатеринбург#Инцидент#Снос зданий#Снос дома
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