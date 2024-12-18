59 домов снесут на острове Волчихинского водохранилища Екатеринбурга

Posted 18 декабря, 12:31
Published 18 декабря, 12:31
Modified 18 декабря, 12:33
Updated 18 декабря, 12:33
Глава города Алексей Орлов подписал указ о сносе почти 60-ти домиков рыбаков, которые находятся на Волчихинском водохранилище, сообщает мэрия.
Снести незаконные строения планируется силами подрядчика до конца марта следующего года. Известно, что данные постройки располагаются в зоне санитарной охраны месторасположения питьевой воды екатеринбуржцев.
Ответственным за контроль выполнения демонтажных работ назначен Андрей Морозов, глава Верх-Исетского района Свердловской области.
Инициатором сноса построек выступает МУП «Водоканал».