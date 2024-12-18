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Posted 18 декабря, 10:32

Published 18 декабря, 10:32

Modified 18 декабря, 10:34

Updated 18 декабря, 10:34

Певице Альбине Сексовой не дадут выступить в Екатеринбурге

Альбина Сексова лишилась концерта в Екатеринбурге

18 декабря 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney.

Певице Альбине Сексовой не дадут выступить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменен концерт певицы Альбины Сексовой. Мероприятие, запланированное 5 января, не состоится.

Выступление эпатажной представительницы отечественной эстрады отменено из-за независящих от артиста и организатора обстоятельств.

Концерт Альбины Сексовой был запланирован в Екатеринбурге в клубе «Ц» на 5 января, когда вся страна празднует Новый год.

Зрителям, которые уже приобрели билеты на мероприятие, вернут деньги, причем возврат произойдет автоматически, сообщает издание E1 со ссылкой на организатора выступления Сексовой.

При этом концерты исполнительницы в Санкт-Петербурге и в Москве пока запланированы.

Ранее в Екатеринбурге в последний момент было отменено выступление рэпера Big Baby Tape.

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#Александра Никитская#Общество#Концерт#Мероприятие#Выступление#Шоу-бизнес#Звезды#Екатеринбург
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