Альбина Сексова лишилась концерта в Екатеринбурге

Posted 18 декабря, 10:32
Published 18 декабря, 10:32
Modified 18 декабря, 10:34
Updated 18 декабря, 10:34
Выступление эпатажной представительницы отечественной эстрады отменено из-за независящих от артиста и организатора обстоятельств.
Концерт Альбины Сексовой был запланирован в Екатеринбурге в клубе «Ц» на 5 января, когда вся страна празднует Новый год.
Зрителям, которые уже приобрели билеты на мероприятие, вернут деньги, причем возврат произойдет автоматически, сообщает издание E1 со ссылкой на организатора выступления Сексовой.
При этом концерты исполнительницы в Санкт-Петербурге и в Москве пока запланированы.
Ранее в Екатеринбурге в последний момент было отменено выступление рэпера Big Baby Tape.