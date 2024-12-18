Бастрыкин заинтересовался ДТП со сбитым ребенком в Екатеринбурге

Posted 18 декабря, 09:20
Published 18 декабря, 09:20
Modified 18 декабря, 09:20
Updated 18 декабря, 09:20
Об обстоятельствах дела в ходе расследования и его результатах начальнику ведомства предоставит исполняющий обязанности руководителя областного СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе Следкома.
Напомним, авария случилась 15 декабря 2024 года на улице Сулимова. Водитель, сбивший мальчик, протащил его на несколько метров дальше. Пострадавшему диагностировали ЧМТ. Известно, что водитель приехал из Таджикистана, в стране находится легально.