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Posted 18 декабря, 09:20

Published 18 декабря, 09:20

Modified 18 декабря, 09:20

Updated 18 декабря, 09:20

Бастрыкин заинтересовался ДТП со сбитым ребенком в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался ДТП со сбитым ребенком в Екатеринбурге

18 декабря 2024, 09:20
Фото: 1MI.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после аварии, в которой мигрант на фургоне сбил семилетнего ребенка.

Об обстоятельствах дела в ходе расследования и его результатах начальнику ведомства предоставит исполняющий обязанности руководителя областного СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе Следкома.

Напомним, авария случилась 15 декабря 2024 года на улице Сулимова. Водитель, сбивший мальчик, протащил его на несколько метров дальше. Пострадавшему диагностировали ЧМТ. Известно, что водитель приехал из Таджикистана, в стране находится легально.

Водитель и 17-летний пассажир иномарки пострадали в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле
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