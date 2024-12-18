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Posted 18 декабря, 07:45

Published 18 декабря, 07:45

Modified 19 декабря, 07:48

Updated 19 декабря, 07:48

Берег Анапы накрыло мазутным пятном

18 декабря 2024, 07:45
Утром 17 декабря на берег Черного моря в Анапе вынесло огромные пятна мазута, в которых погибло множество птиц. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На видео можно заметить, как пляжи покрыты черной пленкой. Многие местные жители вышли устранять последствия в качестве волонтеров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале отметил, что нефтепродукты вынесло на берег от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе, на протяжении нескольких десятков километров, пишет 360.ru.

По его поручению в двух муниципалитетах региона экстренно развернули оперативные штабы.

«Для ликвидации последствий направили группы МЧС России и регионального отряда „Кубань-СПАС“. Благодарен пришедшим на помощь волонтерам. От оперативных служб на месте работают 267 человек, задействовали 50 единиц техники. При необходимости увеличим количество сил и средств», — написал Кондратьев.

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