Берег Анапы накрыло мазутным пятном

Posted 18 декабря, 07:45
Published 18 декабря, 07:45
Modified 19 декабря, 07:48
Updated 19 декабря, 07:48
На видео можно заметить, как пляжи покрыты черной пленкой. Многие местные жители вышли устранять последствия в качестве волонтеров.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале отметил, что нефтепродукты вынесло на берег от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе, на протяжении нескольких десятков километров, пишет 360.ru.
По его поручению в двух муниципалитетах региона экстренно развернули оперативные штабы.
«Для ликвидации последствий направили группы МЧС России и регионального отряда „Кубань-СПАС“. Благодарен пришедшим на помощь волонтерам. От оперативных служб на месте работают 267 человек, задействовали 50 единиц техники. При необходимости увеличим количество сил и средств», — написал Кондратьев.