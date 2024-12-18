Берег Анапы накрыло мазутным пятном

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале отметил, что нефтепродукты вынесло на берег от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе, на протяжении нескольких десятков километров, пишет 360.ru.