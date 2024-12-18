Девочка, сломавшая палец на парковке, получит 100 тысяч компенсации от ТСЖ

Posted 18 декабря, 12:17
Published 18 декабря, 12:17
Modified 18 декабря, 12:19
Updated 18 декабря, 12:19
Надзорное ведомство выступило в суде на стороне истца — матери травмированного ребенка.
Инцидент произошел в начале осени 2023 года: когда девочка шла по двору, ей на руку упала «металлическая лягушка». В результате малышка получила открытый перелом пальца руки.
Суд на основании документов, предоставленных прокурором, постановил выплатить девочке 70 тысяч рублей за моральный вред, еще 30 тысяч — матери, и 15 тысяч требовали истцы в качестве компенсации потерянного заработка за время лечения ребенка, сообщает региональная прокуратура.
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