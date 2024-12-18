Девочка, сломавшая палец на парковке, получит 100 тысяч компенсации от ТСЖ

Суд на основании документов, предоставленных прокурором, постановил выплатить девочке 70 тысяч рублей за моральный вред, еще 30 тысяч — матери, и 15 тысяч требовали истцы в качестве компенсации потерянного заработка за время лечения ребенка, сообщает региональная прокуратура.