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Posted 18 декабря, 12:17

Published 18 декабря, 12:17

Modified 18 декабря, 12:19

Updated 18 декабря, 12:19

Девочка, сломавшая палец на парковке, получит 100 тысяч компенсации от ТСЖ

Девочка, сломавшая палец на парковке, получит 100 тысяч компенсации от ТСЖ

18 декабря 2024, 12:17
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге прокуратура добилась выплаты компенсации девочке, пострадавшей во дворе многоквартирного дома. Деньги обяжут выплатить ТСЖ.

Надзорное ведомство выступило в суде на стороне истца — матери травмированного ребенка.

Инцидент произошел в начале осени 2023 года: когда девочка шла по двору, ей на руку упала «металлическая лягушка». В результате малышка получила открытый перелом пальца руки.

Суд на основании документов, предоставленных прокурором, постановил выплатить девочке 70 тысяч рублей за моральный вред, еще 30 тысяч — матери, и 15 тысяч требовали истцы в качестве компенсации потерянного заработка за время лечения ребенка, сообщает региональная прокуратура.

Ранее жительница Екатеринбурга смогла стребовать деньги с юридической компании, которая предоставила ей неверную информацию о банкротстве.

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#Александра Никитская#Прокуратура#Дети#Суд#Компенсация#Пострадавшие#Екатеринбург#Моральная компенсация
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