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Posted 18 декабря, 07:18

Published 18 декабря, 07:18

Modified 18 декабря, 07:20

Updated 18 декабря, 07:20

Должница из Екатеринбурга отсудила у банка 100 тысяч рублей за навязчивые звонки

Должница из Екатеринбурга отсудила у банка 100 тысяч рублей за навязчивые звонки

18 декабря 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге банк заплатит своей должнице крупную сумму денег за навязчивость.

Екатеринбурженка подала в суд на банк, которому была должна деньги и выиграла. Дело в том, что девушке слишком часто звонили и писали сообщения с требованием погасить задолженность.

Выяснилось, что за короткий промежуток времени ей позвонили и написали более 100 раз.

В результате суд обязал банк выплатить своей должнице 100 тысяч рублей, рассказали в региональной службе судебных приставов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Должник#Екатеринбург#Инцидент
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