Должница из Екатеринбурга отсудила у банка 100 тысяч рублей за навязчивые звонки

Posted 18 декабря, 07:18
Published 18 декабря, 07:18
Modified 18 декабря, 07:20
Updated 18 декабря, 07:20
Екатеринбурженка подала в суд на банк, которому была должна деньги и выиграла. Дело в том, что девушке слишком часто звонили и писали сообщения с требованием погасить задолженность.
Выяснилось, что за короткий промежуток времени ей позвонили и написали более 100 раз.
В результате суд обязал банк выплатить своей должнице 100 тысяч рублей, рассказали в региональной службе судебных приставов.
Напомним, школа Екатеринбурга заплатит бизнесмену за нарушение авторских прав.