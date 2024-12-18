Думала, что отравилась огурцами: екатеринбурженка родила прямо в кабинете гинеколога

Женщине повезло, что ее врач-гинеколог, Светлана Коваленко, также имеет квалификацию акушерки. Но ситуация осложнялась тем, что обычный кабинет женского доктора не оборудован для приема родов. Тем не менее, медперсоналу удалось за считанные минуты подготовить все необходимое.