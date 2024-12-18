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Posted 18 декабря, 16:19

Published 18 декабря, 16:19

Modified 18 декабря, 16:21

Updated 18 декабря, 16:21

Екатеринбурженка неожиданно для себя родила на плановом осмотре у гинеколога

Думала, что отравилась огурцами: екатеринбурженка родила прямо в кабинете гинеколога

18 декабря 2024, 16:19
Фото: 1MI.

Екатеринбурженка неожиданно для себя родила на плановом осмотре у гинеколога

В Екатеринбурге врачу пришлось принимать роды у пациентки во время планового осмотра. Женщина жаловалась на боли в животе и винила во всем несвежие огурцы.

Пациентка, которая находилась на 38-й неделе беременности, пришла на плановый осмотр к своему врачу и начала рожать прямо в кабинете. Схватки она приняла за расстройство кишечника. Об этой необычной истории рассказывает Е1.

Женщине повезло, что ее врач-гинеколог, Светлана Коваленко, также имеет квалификацию акушерки. Но ситуация осложнялась тем, что обычный кабинет женского доктора не оборудован для приема родов. Тем не менее, медперсоналу удалось за считанные минуты подготовить все необходимое.

Роды оказались стремительными — малыш вышел очень быстро. По словам Светланы Коваленко, пациентка не чувствовала схватки из-за низкого болевого порога. Из-за отсутствия чувствительности женщина вела себя спокойно и четко выполняла все указания медиков. В итоге на свет появился здоровый ребенок — он сразу закричал.

И маму, и малыша после неожиданных родов доставили в стационар. Сейчас оба чувствуют себя хорошо.

В Свердловской области в 2024 году ребенка родила 59-летняя женщина.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Медицина#Малыш#Прием у врача#Врач-гинеколог#Екатеринбург#Беременность и роды
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