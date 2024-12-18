Екатеринбургскую строительную компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку

Posted 18 декабря, 13:02
Published 18 декабря, 13:02
Modified 18 декабря, 13:04
Updated 18 декабря, 13:04
Екатеринбургскую компанию ООО «Строй Мост» оштрафовали на крупную сумму за взятку должностному лицу. Руководитель фирмы тоже заплатит штраф — 150 тысяч рублей.
Два года назад руководитель фирмы заплатил 50 000 рублей директору свердловского Управления автомобильных дорог. За это он рассчитывал на помощь при исполнении госзаказа на ремонт путепровода в городе Нижний Тагил.
Помимо большого штрафа у фирмы изъяли сумму взятки в полном объеме. Экс-руководитель управления сейчас находится под следствием, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, в Свердловской области задержаны три сотрудника Ростехнадзора за взятки в почти 6 млн.