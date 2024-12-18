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Posted 18 декабря, 13:02

Published 18 декабря, 13:02

Modified 18 декабря, 13:04

Updated 18 декабря, 13:04

Екатеринбургскую строительную компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку

Екатеринбургскую строительную компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку

18 декабря 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбургскую строительную компанию оштрафовали на 0,5 млн за взятку.

Екатеринбургскую компанию ООО «Строй Мост» оштрафовали на крупную сумму за взятку должностному лицу. Руководитель фирмы тоже заплатит штраф — 150 тысяч рублей.

Два года назад руководитель фирмы заплатил 50 000 рублей директору свердловского Управления автомобильных дорог. За это он рассчитывал на помощь при исполнении госзаказа на ремонт путепровода в городе Нижний Тагил.

Помимо большого штрафа у фирмы изъяли сумму взятки в полном объеме. Экс-руководитель управления сейчас находится под следствием, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, в Свердловской области задержаны три сотрудника Ростехнадзора за взятки в почти 6 млн.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Взятка#Взяточничество#Екатеринбург#Инцидент
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