Екатеринбурженка чуть не убила мужа в прямом эфире «РЕН ТВ»

Posted 18 декабря, 07:45
Published 18 декабря, 07:45
Modified 18 декабря, 07:47
Updated 18 декабря, 07:47
Екатеринбурженку будут судить за нанесение ножевых ранений мужу и применение насилия к сотрудникам полиции.
Происшествие случилось в конце октября этого года и случайно попало в прямой эфир «РЕН ТВ». Пьяная женщина несколько раз ударила ножом супруга. Прибывшим полицейским она оказывала сопротивление, кидала в них вещами.
Ей предъявлены обвинения по двум статьям. Женщину будут судить за нанесение физического ущерба мужу и за нападение на полицейских, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее житель Екатеринбурга отправил приятеля в магазин и напал на его девушку.