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Posted 18 декабря, 07:45

Published 18 декабря, 07:45

Modified 18 декабря, 07:47

Updated 18 декабря, 07:47

Екатеринбурженка чуть не убила мужа в прямом эфире «РЕН ТВ»

Екатеринбурженка чуть не убила мужа в прямом эфире «РЕН ТВ»

18 декабря 2024, 07:45
Фото: 1MI.
Екатеринбурженка в момент нападения на мужа случайно попала в прямой эфир на телевидение.

Екатеринбурженку будут судить за нанесение ножевых ранений мужу и применение насилия к сотрудникам полиции.

Происшествие случилось в конце октября этого года и случайно попало в прямой эфир «РЕН ТВ». Пьяная женщина несколько раз ударила ножом супруга. Прибывшим полицейским она оказывала сопротивление, кидала в них вещами.

Ей предъявлены обвинения по двум статьям. Женщину будут судить за нанесение физического ущерба мужу и за нападение на полицейских, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Нож#Екатеринбург#Инцидент
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