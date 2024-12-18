ФОМС: Полисы обязательного медстрахования выдали 3,5 млн граждан из новых регионов

Posted 18 декабря, 09:11
Published 18 декабря, 09:11
Modified 18 декабря, 09:12
Updated 18 декабря, 09:12
По его словам, за все время выдачи цифровых полисов ОМС электронные документы получили в общей сложности около 22 миллионов россиян.
При наличии полиса ОМС все застрахованные граждане России, в том числе проживающие в новых регионах, получают возможность бесплатно обращаться за качественной медицинской помощью как по месту жительства, так и по всей стране, включая получение высокотехнологичной медпомощи во всех федеральных клиниках.
Чтобы оформить такой электронный документ, потребуется посетить территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или зарегистрироваться на портале «Госуслуги», пишет newizv.ru.
В последнем месяце уходящего года российское правительство представило утвержденный порядок финансирования системы ОМС в новых регионах на 2025 год. В будущем году население четырех новых субъектов РФ продолжит получать бесплатную медицинскую, включая и высокотехнологичную, помощь согласно реализации базовой программы ОМС. Суммарный объем средств, выделенных на указанные нужды из бюджета ФОМС, составит порядка 58 миллиардов рублей.