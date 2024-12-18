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Posted 18 декабря, 09:11

Published 18 декабря, 09:11

Modified 18 декабря, 09:12

Updated 18 декабря, 09:12

ФОМС: Полисы обязательного медстрахования выдали 3,5 млн граждан из новых регионов

ФОМС: Полисы обязательного медстрахования выдали 3,5 млн граждан из новых регионов

18 декабря 2024, 09:11
Фото: 1MI.
Цифровые полисы обязательного медицинского страхования вручили 3,5 миллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик и Запорожской и Херсонской областей, о чем отчитался председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

По его словам, за все время выдачи цифровых полисов ОМС электронные документы получили в общей сложности около 22 миллионов россиян.

При наличии полиса ОМС все застрахованные граждане России, в том числе проживающие в новых регионах, получают возможность бесплатно обращаться за качественной медицинской помощью как по месту жительства, так и по всей стране, включая получение высокотехнологичной медпомощи во всех федеральных клиниках.

Чтобы оформить такой электронный документ, потребуется посетить территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или зарегистрироваться на портале «Госуслуги», пишет newizv.ru.

В последнем месяце уходящего года российское правительство представило утвержденный порядок финансирования системы ОМС в новых регионах на 2025 год. В будущем году население четырех новых субъектов РФ продолжит получать бесплатную медицинскую, включая и высокотехнологичную, помощь согласно реализации базовой программы ОМС. Суммарный объем средств, выделенных на указанные нужды из бюджета ФОМС, составит порядка 58 миллиардов рублей.

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