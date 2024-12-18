ФОМС: Полисы обязательного медстрахования выдали 3,5 млн граждан из новых регионов

При наличии полиса ОМС все застрахованные граждане России, в том числе проживающие в новых регионах, получают возможность бесплатно обращаться за качественной медицинской помощью как по месту жительства, так и по всей стране, включая получение высокотехнологичной медпомощи во всех федеральных клиниках.