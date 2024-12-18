Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил значения слов «рофлить» и «имба»

Posted 18 декабря, 01:58
Published 18 декабря, 01:58
Modified 18 декабря, 02:00
Updated 18 декабря, 02:00
Если я не ошибаюсь, «рофлить» — это смеяться, шутить, веселиться. А «имба» — это нечто настолько уникальное, выходящее за рамки привычного, — уточнил Алексей Орлов.
При этом глава подчеркнул, что для него приятнее классический русский язык. Он выразил уверенность, что современная молодежь может овладеть им в полной мере, благодаря современной системе образования.
Также Орлов добавил, что недавно получил в подарок словарь молодёжного сленга.
Напомним, ранее глава Екатеринбурга призвал молодежь не быть «скуфами».