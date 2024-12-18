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Posted 18 декабря, 01:58

Published 18 декабря, 01:58

Modified 18 декабря, 02:00

Updated 18 декабря, 02:00

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил значения слов «рофлить» и «имба»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил значения слов «рофлить» и «имба»

18 декабря 2024, 01:58
Фото: Личная страница Алексея Орлова Вконтакте.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 17 декабря в ходе прямой линии объяснил, что значат в его понимании такие слова как рофлить» и «имба».
Если я не ошибаюсь, «рофлить» — это смеяться, шутить, веселиться. А «имба» — это нечто настолько уникальное, выходящее за рамки привычного, — уточнил Алексей Орлов.

При этом глава подчеркнул, что для него приятнее классический русский язык. Он выразил уверенность, что современная молодежь может овладеть им в полной мере, благодаря современной системе образования.

Также Орлов добавил, что недавно получил в подарок словарь молодёжного сленга.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга призвал молодежь не быть «скуфами».

#Ирина Кирилова#Общество#Мэр#Молодежь#Алексей Орлов#Екатеринбург#Сленг
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