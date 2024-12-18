Глава Екатеринбурга планирует подключить прокуратуру к уборке снега в городах

Posted 18 декабря, 02:25
Published 18 декабря, 02:25
Modified 18 декабря, 02:27
Updated 18 декабря, 02:27
Если же имеются основания, оо не нужно стесняться привлекать надзорные органы, сказал Алексей Орлов на прямой линии.
Он отметил, что администрации не хватает полномочий, чтобы воздействовать на УК. Проводятся разговоры, компании уговаривают работать как надо, но жители сами должны требовать и писать заявления в прокуратуру.
Орлов добавил, что в прошлом году удалось добиться приёма снега на полигонах без оплаты, хотя УК обычно за это платят. В этом году будет практиковаться то же самое. В связи с этим Орлов попросил жителей быть настойчивее. Он также объяснил, что муниципальную технику отправить во дворы администрация не имеет права.
Ранее в Госавтоинспекции высказали недовольство уборкой снега на трассах.