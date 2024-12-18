Глава Екатеринбурга планирует подключить прокуратуру к уборке снега в городах

Орлов добавил, что в прошлом году удалось добиться приёма снега на полигонах без оплаты, хотя УК обычно за это платят. В этом году будет практиковаться то же самое. В связи с этим Орлов попросил жителей быть настойчивее. Он также объяснил, что муниципальную технику отправить во дворы администрация не имеет права.