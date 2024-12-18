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Posted 18 декабря, 09:45

Published 18 декабря, 09:45

Modified 18 декабря, 11:42

Updated 18 декабря, 11:42

Грузовики попали в аварию на Серовском тракте и заблокировали движение

Грузовики попали в аварию на Серовском тракте и заблокировали движение

18 декабря 2024, 09:45
Фото: 1MI.
Два грузовика столкнулись на Серовском тракте в сторону Нижнего Тагила. Авария произошла днем 18 декабря 2024 года.

Подробности данного происшествия в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Невьянск».

По словам очевидца, из-за аварии на этом дорожном участке затруднено движение остального транспорта, вследствие чего образовалась пробка.

Напомним, 14 декабря 2024 года две грузовые машины столкнулись на Пермском тракте. Один водитель пострадал.

Водитель и 17-летний пассажир иномарки пострадали в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле
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