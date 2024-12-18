Грузовики попали в аварию на Серовском тракте и заблокировали движение

Posted 18 декабря, 09:45
Published 18 декабря, 09:45
Modified 18 декабря, 11:42
Updated 18 декабря, 11:42
Подробности данного происшествия в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Невьянск».
По словам очевидца, из-за аварии на этом дорожном участке затруднено движение остального транспорта, вследствие чего образовалась пробка.
Напомним, 14 декабря 2024 года две грузовые машины столкнулись на Пермском тракте. Один водитель пострадал.