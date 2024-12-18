Грузовики попали в аварию на Серовском тракте и заблокировали движение

Напомним, 14 декабря 2024 года две грузовые машины столкнулись на Пермском тракте. Один водитель пострадал.

По словам очевидца, из-за аварии на этом дорожном участке затруднено движение остального транспорта, вследствие чего образовалась пробка.

Подробности данного происшествия в настоящий момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Невьянск».

Водитель и 17-летний пассажир иномарки пострадали в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле

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