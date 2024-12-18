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Posted 18 декабря, 08:57

Published 18 декабря, 08:57

Modified 18 декабря, 08:59

Updated 18 декабря, 08:59

Как приготовить оливье на Новый год: классический салат, необычные и постные рецепты

Как приготовить оливье на Новый год: классический салат, необычные и постные рецепты

18 декабря 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Новый год невозможно представить без любимого салата оливье. Это изобретение французского шеф-повара Люсьена Оливье давно стало русским блюдом и укоренилось в нашей культуре. В этой статье мы напомним вам классический рецепт салата и поделимся необычными вариантами оливье.

Что же такое оливье?

Нетрудно догадаться, что салат получил имя в честь своего изобретателя. Однако сегодня мало кто говорит спасибо французу, подарившему нам это знаменитое блюдо. Между тем этот салат стал настоящей классикой из-за своей сытности, простоты и ни с чем не сравнимого вкуса. Традиционно в состав оливье входят разнообразные овощи — картошка, морковь, огурцы и лук, а также вареные яйца, зеленый горошек и мясной компонент — вареная колбаса, курица, говядина и даже креветки. В интернете можно найти тысячи рецептов, которые кардинально отличаются друг от друга.

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Как приготовить оливье на Новый год. Классический рецепт

Для начала давайте вспомним, как приготовить на Новый год классическое оливье.

Ингредиенты:

  • 3 картофелины;
  • 2 моркови;
  • 4 яйца;
  • 300 г докторской колбасы;
  • 1 банка зеленого горошка;
  • 3 соленых или маринованных огурца;
  • Майонез — 200 г
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Заранее сварите картошку, морковь и яйца. Все ингредиенты должны остыть до нарезки. Яйца должны быть сварены вкрутую — подержите их на огне не менее 10 минут. В большой миске нарежьте кубиками картошку, морковь, яйца, колбасу. С горошка тщательно слейте воду, в противном случае оливье будет водянистым. Его и огурцы из-за повышенного содержания воды кладем в последнюю очередь и тщательно перемешиваем.

В конце посолите и поперчите оливье, а затем уберите в холодильник и дайте салату настояться не менее часа.

Если вы хотите воссоздать тот самый рецепт, по которому Лоуренс Оливье впервые приготовил салат, то сделать это будет довольно сложно. И дело не в отсутствии сведений.

Хотя точный рецепт оригинального салата сохранился лишь частично, историки и кулинарные исследователи восстановили его основные компоненты на основе архивных записей и описаний, — пишет автор портала о домашней кухне Pesto Лидия Наумова.

Дело в том, что знаменитый шеф-повар включал в свое блюдо такие экзотические ингредиенты, как раковые шейки и редкие дикие грибы.

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Варианты оливье: три самых вкусных и необычных рецепта

Даже если вы всегда и во всем предпочитаете классику, в случае с оливье не нужно бояться экспериментировать

Оливье с креветками

Ингредиенты:

  • 300 г отварных креветок (можно использовать как свежие, так и замороженные);
  • 4-5 картофелин;
  • 3 яйца;
  • 2-3 огурца;
  • 1 морковь;
  • 1 банка зеленого горошка (около 200 г);
  • 100 г майонеза;
  • Соль по вкусу;
  • Перец по вкусу;
  • Зелень (укроп или петрушка) для украшения.

Приготовление:

Для рецепта понадобятся все ингредиенты, которые мы используем для традиционной версии салата, вот только квашеные огурцы заменим свежими — с креветками они сочетаются более гармонично, — советует автор оригинального рецепта на портале «Аймкук».

Замороженные креветки необходимо предварительно разморозить. Отваривают их в подсоленной воде, но недолго — около 3-5 минут. Остудите креветки и очистите. Картофель для этого рецепта нужно варить в мундире. Нарежьте кубиками овощи и яйца, добавьте зеленый горошек и креветки.

Оливье с креветками удивит богатым и сочным вкусомОливье с креветками удивит богатым и сочным вкусом
Оливье с креветками удивит богатым и сочным вкусом. Фото: Изображение Midjourney

Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы не развалились креветки, заправьте оливье майонезом по вкусу. Соли нужно немного из-за майонеза и горошка.

Оливье с курицей и яблоком

Ингредиенты:

  • 3 картофелины;
  • 2 морковки;
  • 4 яйца;
  • 300 г куриного филе;
  • 1 зеленое яблоко
  • 1 банка зеленого горошка;
  • 2 соленых огурца;
  • 100 г майонеза;
  • 50 г сметаны;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите и остудите овощи и яйца. Куриное филе должно быть очень мягким. Нарежьте салат кубиками. Для более нежного вкуса с яблока можно снять кожицу. Смешайте ингредиенты в миске и полейте оливье лимонным соком. Смешайте майонез и сметану и заправьте салат.

Постное оливье хозяйки часто готовят с помидорами черри и даже кусочками мандариновПостное оливье хозяйки часто готовят с помидорами черри и даже кусочками мандаринов
Постное оливье хозяйки часто готовят с помидорами черри и даже кусочками мандаринов. Фото: Изображение Midjourney

Постный оливье

Ингредиенты:

  • 5 картофелин;
  • 2 моркови;
  • 1 луковица;
  • 5-6 маринованных или кислых огурцов;
  • 1 банка зеленого горошка;
  • 500 г грибов;
  • 3 ст. ложки постного майонеза или оливкового масла;
  • 1 ч. ложка лимонного сока;
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Овощи отвариваем до готовности. Остужаем. Нарезаем мелко лук и обжариваем, добавляем грибы, солим и перчим по вкусу. Жарим до готовности. Подойдут любые грибы, — пишет автор рецепта на портале «Едим дома» Татьяна Онегина.

Овощи нарезаем небольшими кубиками и соединяем все ингредиенты. Солим и перчим, заправляем майонезом или оливковым маслом.

Калорийность салата оливье

Калорийность оливье зависит от ингредиентов, которые вы выбрали. Классический салат содержит около 170-200 ккал на 100 г. Однако, если вы используете диетические продукты, например, заменяете колбасу курицей и уменьшаете количество майонеза, то калорийность существенно снижается.

Что еще нужно знать об оливье?

  • Хранение. Салат можно хранить в холодильнике до трех суток, но, как и любой другой салат с майонезом, его вкус и качество могут начать меняться после первого дня.
  • Калории. Для тех, кто хочет сделать оливье более легким, майонез можно заменить натуральным йогуртом или сметаной, так же можно использовать соус на основе авокадо.
  • Диетический вариант. Диетическим вариантом будет оливье с курицей без кожи или индейкой. Эти виды мяса обладают меньшей калорийностью и содержат меньше жира.

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