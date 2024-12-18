Как приготовить оливье на Новый год: классический салат, необычные и постные рецепты

Posted 18 декабря, 08:57
Published 18 декабря, 08:57
Modified 18 декабря, 08:59
Updated 18 декабря, 08:59
Нетрудно догадаться, что салат получил имя в честь своего изобретателя. Однако сегодня мало кто говорит спасибо французу, подарившему нам это знаменитое блюдо. Между тем этот салат стал настоящей классикой из-за своей сытности, простоты и ни с чем не сравнимого вкуса. Традиционно в состав оливье входят разнообразные овощи — картошка, морковь, огурцы и лук, а также вареные яйца, зеленый горошек и мясной компонент — вареная колбаса, курица, говядина и даже креветки. В интернете можно найти тысячи рецептов, которые кардинально отличаются друг от друга.
Для начала давайте вспомним, как приготовить на Новый год классическое оливье.
Заранее сварите картошку, морковь и яйца. Все ингредиенты должны остыть до нарезки. Яйца должны быть сварены вкрутую — подержите их на огне не менее 10 минут. В большой миске нарежьте кубиками картошку, морковь, яйца, колбасу. С горошка тщательно слейте воду, в противном случае оливье будет водянистым. Его и огурцы из-за повышенного содержания воды кладем в последнюю очередь и тщательно перемешиваем.
В конце посолите и поперчите оливье, а затем уберите в холодильник и дайте салату настояться не менее часа.
Если вы хотите воссоздать тот самый рецепт, по которому Лоуренс Оливье впервые приготовил салат, то сделать это будет довольно сложно. И дело не в отсутствии сведений.
Хотя точный рецепт оригинального салата сохранился лишь частично, историки и кулинарные исследователи восстановили его основные компоненты на основе архивных записей и описаний, — пишет автор портала о домашней кухне Pesto Лидия Наумова.
Дело в том, что знаменитый шеф-повар включал в свое блюдо такие экзотические ингредиенты, как раковые шейки и редкие дикие грибы.
Даже если вы всегда и во всем предпочитаете классику, в случае с оливье не нужно бояться экспериментировать
Ингредиенты:
Приготовление:
Для рецепта понадобятся все ингредиенты, которые мы используем для традиционной версии салата, вот только квашеные огурцы заменим свежими — с креветками они сочетаются более гармонично, — советует автор оригинального рецепта на портале «Аймкук».
Замороженные креветки необходимо предварительно разморозить. Отваривают их в подсоленной воде, но недолго — около 3-5 минут. Остудите креветки и очистите. Картофель для этого рецепта нужно варить в мундире. Нарежьте кубиками овощи и яйца, добавьте зеленый горошек и креветки.
Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы не развалились креветки, заправьте оливье майонезом по вкусу. Соли нужно немного из-за майонеза и горошка.
Ингредиенты:
Приготовление:
Отварите и остудите овощи и яйца. Куриное филе должно быть очень мягким. Нарежьте салат кубиками. Для более нежного вкуса с яблока можно снять кожицу. Смешайте ингредиенты в миске и полейте оливье лимонным соком. Смешайте майонез и сметану и заправьте салат.
Ингредиенты:
Приготовление:
Овощи отвариваем до готовности. Остужаем. Нарезаем мелко лук и обжариваем, добавляем грибы, солим и перчим по вкусу. Жарим до готовности. Подойдут любые грибы, — пишет автор рецепта на портале «Едим дома» Татьяна Онегина.
Овощи нарезаем небольшими кубиками и соединяем все ингредиенты. Солим и перчим, заправляем майонезом или оливковым маслом.
Калорийность оливье зависит от ингредиентов, которые вы выбрали. Классический салат содержит около 170-200 ккал на 100 г. Однако, если вы используете диетические продукты, например, заменяете колбасу курицей и уменьшаете количество майонеза, то калорийность существенно снижается.
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