Как приготовить оливье на Новый год: классический салат, необычные и постные рецепты

Нетрудно догадаться, что салат получил имя в честь своего изобретателя. Однако сегодня мало кто говорит спасибо французу, подарившему нам это знаменитое блюдо. Между тем этот салат стал настоящей классикой из-за своей сытности, простоты и ни с чем не сравнимого вкуса. Традиционно в состав оливье входят разнообразные овощи — картошка, морковь, огурцы и лук, а также вареные яйца, зеленый горошек и мясной компонент — вареная колбаса, курица, говядина и даже креветки. В интернете можно найти тысячи рецептов, которые кардинально отличаются друг от друга.