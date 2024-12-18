Компания «Атомайз»: Арт-токены открывают новые горизонты для инвесторов

Posted 18 декабря, 16:33
Published 18 декабря, 16:33
Modified 18 декабря, 16:33
Updated 18 декабря, 16:33
Как сообщает РБК, сделки осуществляются в автоматическом режиме с использованием смарт-контрактов. Это позволяет разрабатывать принципиально новые продукты, которые недавно вышли на классический рынок, в частности арт-токены.
Арт-токены закрепляют за инвесторами цифровые права на доход от продажи картин современных художников. Эмитент — галерея Sistema Gallery — организует показы и продажу предметов искусства.
Ранее, в 2023 году, платформа «Атомайз» уже проводила выпуск арт-токенов в формате ГЦП (гибридных цифровых прав). Тогда «Интеррос» Владимира Потанина в партнерстве с Государственным Эрмитажем занимался токенизацией классических произведений школы Рафаэля XVI века: «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Токены использовались на платформе «Атомайз», а сам выпуск ЦФА на предметы искусства был первым полностью легальным в России — в соответствии с законодательством о цифровых финансовых активах. Уже стали известны и некоторые результаты. Первых арт-токенов в продаже больше нет, а средства от проекта ушли на реставрацию картины Кранаха Старшего «Венера и Амур». В планах токенизировать и этот шедевр, а на вырученные средства оплатить реставрацию уникальных предметов убранства и китайского зеркала Екатерины II.
В связи с этим Анастасия Волкова, руководитель Sistema Gallery, напомнила, что в современном мире искусство перестало быть элементом декора — оно превратилось в полноценный инвестиционный актив, а цифровые финансовые активы, связанные с искусством, создают новые горизонты для инвесторов.