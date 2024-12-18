Компания «Атомайз»: Арт-токены открывают новые горизонты для инвесторов

Ранее, в 2023 году, платформа «Атомайз» уже проводила выпуск арт-токенов в формате ГЦП (гибридных цифровых прав). Тогда «Интеррос» Владимира Потанина в партнерстве с Государственным Эрмитажем занимался токенизацией классических произведений школы Рафаэля XVI века: «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Токены использовались на платформе «Атомайз», а сам выпуск ЦФА на предметы искусства был первым полностью легальным в России — в соответствии с законодательством о цифровых финансовых активах. Уже стали известны и некоторые результаты. Первых арт-токенов в продаже больше нет, а средства от проекта ушли на реставрацию картины Кранаха Старшего «Венера и Амур». В планах токенизировать и этот шедевр, а на вырученные средства оплатить реставрацию уникальных предметов убранства и китайского зеркала Екатерины II.