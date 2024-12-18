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Posted 18 декабря, 07:12

Published 18 декабря, 07:12

Modified 18 декабря, 07:13

Updated 18 декабря, 07:13

Красная икра в России начала дешеветь

18 декабря 2024, 07:12
Красная икра в России начала дешеветь, а после Нового года цены на нее упадут еще больше. Об этом сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин, которого процитировало РИА «Новости».

«Я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года ожидается отскок еще вниз… процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет», — заявил он.

Панин добавил, что дефицита продукта не ожидается, икра будет на полках и в середине января, и на Масленицу, пишет 360.ru. Он рассказал, что трейдеры и производители в этом году немало «разогрели» рынок, подняв ажиотаж из-за плохой путины.

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