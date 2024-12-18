Красная икра в России начала дешеветь

Панин добавил, что дефицита продукта не ожидается, икра будет на полках и в середине января, и на Масленицу, пишет 360.ru. Он рассказал, что трейдеры и производители в этом году немало «разогрели» рынок, подняв ажиотаж из-за плохой путины.