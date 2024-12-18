Красная икра в России начала дешеветь

Posted 18 декабря, 07:12
Published 18 декабря, 07:12
Modified 18 декабря, 07:13
Updated 18 декабря, 07:13
«Я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года ожидается отскок еще вниз… процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет», — заявил он.
Панин добавил, что дефицита продукта не ожидается, икра будет на полках и в середине января, и на Масленицу, пишет 360.ru. Он рассказал, что трейдеры и производители в этом году немало «разогрели» рынок, подняв ажиотаж из-за плохой путины.