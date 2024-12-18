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Posted 18 декабря, 07:00

Published 18 декабря, 07:00

Modified 18 декабря, 07:02

Updated 18 декабря, 07:02

Кузбасс оказался на третьем месте в Сибири по младенческой смертности

18 декабря 2024, 07:00
Росстат опубликовал свежие данные по младенческой смертности. Кемеровская область оказалась на третьем месте.

В октябре 2024 года в Кузбассе умерли семеро детей в возрасте до года. В результате регион оказался на третьем месте в Сибири по младенческой смертности, пишет VSE42.RU.

Хуже ситуация в Иркутской области, где семьи потеряли 12 малышей, и в Новосибирской области. Там в октябре прощались с девятью младенцами.

Как следует из отчета Росстата, ситуация в Кузбассе по младенческой смертности за год стала лучше. В октябре 2023 года регион был лидером в СФО. Тогда в Кемеровской области умерли 13 детей в возрасте до года. В Иркутской области год назад было десять трагических случаев, а в Новосибирской области — восемь.

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