Кузбасс оказался на третьем месте в Сибири по младенческой смертности

Posted 18 декабря, 07:00
Published 18 декабря, 07:00
Modified 18 декабря, 07:02
Updated 18 декабря, 07:02
В октябре 2024 года в Кузбассе умерли семеро детей в возрасте до года. В результате регион оказался на третьем месте в Сибири по младенческой смертности, пишет VSE42.RU.
Хуже ситуация в Иркутской области, где семьи потеряли 12 малышей, и в Новосибирской области. Там в октябре прощались с девятью младенцами.
Как следует из отчета Росстата, ситуация в Кузбассе по младенческой смертности за год стала лучше. В октябре 2023 года регион был лидером в СФО. Тогда в Кемеровской области умерли 13 детей в возрасте до года. В Иркутской области год назад было десять трагических случаев, а в Новосибирской области — восемь.