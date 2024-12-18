Кузбасс оказался на третьем месте в Сибири по младенческой смертности

Как следует из отчета Росстата, ситуация в Кузбассе по младенческой смертности за год стала лучше. В октябре 2023 года регион был лидером в СФО. Тогда в Кемеровской области умерли 13 детей в возрасте до года. В Иркутской области год назад было десять трагических случаев, а в Новосибирской области — восемь.