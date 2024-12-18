Мазутный коллапс в Анапе: 4 млн отпускников рискуют остаться без отдыха

Проблемы ждут и представителей бизнеса в курортных городах — многие здесь живут за счет туристов. В 2024 году в Анапе отдохнули 4 млн человек. Сколько из них вернутся в этом году — большой вопрос. Альтернатива разве что в Крыму, где пока не безопасно из-за обстрелов.