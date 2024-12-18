Мазутный коллапс в Анапе: 4 млн отпускников рискуют остаться без отдыха

Posted 18 декабря, 15:39
Published 18 декабря, 15:39
Modified 18 декабря, 15:41
Updated 18 декабря, 15:41
В результате аварии в воскресенье, 15 декабря, в море вылилось порядка 9,3 тысячи тонн мазута. Но власти Краснодарского края уже отрапортовали наверх, что ситуация находится под контролем, и что курортный сезон пройдет в обычном режиме.
Между тем сбор мазута идет крайне медленно: в день собирают около 80 тонн мазута, что крайне мало при такой масштабной катастрофе. По словам экологов, ущерб можно минимизировать, если начать активно действовать прямо сейчас, но сейчас, похоже, никто не спешит.
Местные волонтеры и зоозащитники пытаются спасти птиц, у которых из-за мазута слипаются перья — они просто не могут взлететь. Но все усилия людей не способны предотвратить беду: погибнут десятки тысяч птиц, а также представителей морской флоры и фауны.
Проблемы ждут и представителей бизнеса в курортных городах — многие здесь живут за счет туристов. В 2024 году в Анапе отдохнули 4 млн человек. Сколько из них вернутся в этом году — большой вопрос. Альтернатива разве что в Крыму, где пока не безопасно из-за обстрелов.
Сейчас ясно лишь одно: цены на отдых в 2025 году будут заоблачными.
Прошлым летом на черноморском побережье горели леса — многие курортники из-за этого отказались от отдыха.