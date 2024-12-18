Мэр Екатеринбурга напомнил мигрантам о необходимости соблюдать законы

Posted 18 декабря, 04:40
Published 18 декабря, 04:40
Modified 18 декабря, 04:40
Updated 18 декабря, 04:40
По словам Орлова, мигранты много работают на стройках, занимаются благоустройством территорий, обновлением дорог, а также выполняют и другие работы.
При этом градоначальник отметил, что иностранцам нужно знать русский язык, законы и культуру. В случае, если правила нахождения на территории государства нарушаются, мигрантов выдворяют на родину, рассказал Орлов во время прямой линии.
Напомним, 13 декабря 2024 года в Екатеринбурге полицейские поймали четырех нелегальных мигрантов.