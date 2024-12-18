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Posted 18 декабря, 04:40

Published 18 декабря, 04:40

Modified 18 декабря, 04:40

Updated 18 декабря, 04:40

Мэр Екатеринбурга напомнил мигрантам о необходимости соблюдать законы

Мэр Екатеринбурга напомнил мигрантам о необходимости соблюдать законы

18 декабря 2024, 04:40
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил иностранцам о том, что необходимо соблюдать местные законы.

По словам Орлова, мигранты много работают на стройках, занимаются благоустройством территорий, обновлением дорог, а также выполняют и другие работы.

При этом градоначальник отметил, что иностранцам нужно знать русский язык, законы и культуру. В случае, если правила нахождения на территории государства нарушаются, мигрантов выдворяют на родину, рассказал Орлов во время прямой линии.

Напомним, 13 декабря 2024 года в Екатеринбурге полицейские поймали четырех нелегальных мигрантов.

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