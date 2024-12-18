На ЕКАДе водитель легковой машины устроил массовое ДТП

Posted 18 декабря, 10:56
Published 18 декабря, 10:56
Modified 18 декабря, 10:58
Updated 18 декабря, 10:58
Утром 18 декабря на трассе ЕКАД произошла массовая авария, в которой участие приняли три легковых автомобиля, а также трактор и фура.
По предварительной информации, ДТП спровоцировал автомобиль Opel, который при перестроении нахал на движущийся впереди синий трактор, сообщает ГИБДД региона. После этого легковую машину отбросило на грузовик МАЗ. В это же время в остановившийся после столкновения трактор влетел на большой скорости Peugeot.
Завершил картину происшествия водитель Volkswagen, который въехал в Peugeot.
Известно, что движение по правой полосе было затруднено. Серьезно пострадал водитель синего трактора: мужчину увезли в больницу с места ДТП с травмами.
Ранее авария на Серовском тракте с участием грузовых авто привела к блокировке дороги.