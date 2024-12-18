На ЕКАДе водитель легковой машины устроил массовое ДТП

По предварительной информации, ДТП спровоцировал автомобиль Opel, который при перестроении нахал на движущийся впереди синий трактор, сообщает ГИБДД региона. После этого легковую машину отбросило на грузовик МАЗ. В это же время в остановившийся после столкновения трактор влетел на большой скорости Peugeot.