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Posted 18 декабря, 10:56

Published 18 декабря, 10:56

Modified 18 декабря, 10:58

Updated 18 декабря, 10:58

На ЕКАДе водитель легковой машины устроил массовое ДТП

На ЕКАДе водитель легковой машины устроил массовое ДТП

18 декабря 2024, 10:56
Фото: 1MI.
На ЕКАДе произошла массовая авария с участием легковых и грузовых авто. Один человек серьезно пострадал.

Утром 18 декабря на трассе ЕКАД произошла массовая авария, в которой участие приняли три легковых автомобиля, а также трактор и фура.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал автомобиль Opel, который при перестроении нахал на движущийся впереди синий трактор, сообщает ГИБДД региона. После этого легковую машину отбросило на грузовик МАЗ. В это же время в остановившийся после столкновения трактор влетел на большой скорости Peugeot.

Завершил картину происшествия водитель Volkswagen, который въехал в Peugeot.

Известно, что движение по правой полосе было затруднено. Серьезно пострадал водитель синего трактора: мужчину увезли в больницу с места ДТП с травмами.

Ранее авария на Серовском тракте с участием грузовых авто привела к блокировке дороги.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#ДТП#ГИБДД#ЧП#Екатеринбург#Авария
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