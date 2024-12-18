tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 05:15

Published 18 декабря, 05:15

Modified 18 декабря, 05:15

Updated 18 декабря, 05:15

На Вагонке в Нижнем Тагиле появилось освещение после обращения жителей к Путину

На Вагонке в Нижнем Тагиле появилось освещение после обращения жителей к Путину

18 декабря 2024, 05:15
Фото: Группа ВКонтакте «Тагил без ям».
В Нижнем Тагиле установили уличное освещение на Круговой улице после того, как местные жители 16 декабря 2024 года обратились к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам тагильчан, на новом тротуаре не было освещения, из-за чего в этом участке было очень темно, рассказали в группе ВКонтакте «Тагил без ям».

В связи с этим горожане обратились с вопросом на прямую линию президента. На следующий день после обращения на улице появились светильники.

Не просто поменяли лампочки, а установили новые современные светоточки по всей протяженности тротуара на улице, — говорит одна из местных жительниц.

Напомним, на новом дорожном участке ЕКАД перестало работать освещение, из-за чего на дороге стало темно и опасно проезжать.

В Тагиле почти завершено благоустройство большого двора на улице Красноармейской
Узнать подробнее
Читайте также:
Прямая линия с Путиным: с чем обращались к президенту жители Свердловской областиАвтомобилистам в Нижнем Тагиле запретили ездить по тротуару и парковаться на газонеНа улице Пархоменко в Нижнем Тагиле завершился ремонт
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Владимир Путин#Дорога#Город#Прямая линия#Тротуар#Обращение#Освещение#Президент РФ#Екатеринбург#Горожане
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика