На Вагонке в Нижнем Тагиле появилось освещение после обращения жителей к Путину

Posted 18 декабря, 05:15
Published 18 декабря, 05:15
Modified 18 декабря, 05:15
Updated 18 декабря, 05:15
По словам тагильчан, на новом тротуаре не было освещения, из-за чего в этом участке было очень темно, рассказали в группе ВКонтакте «Тагил без ям».
В связи с этим горожане обратились с вопросом на прямую линию президента. На следующий день после обращения на улице появились светильники.
Не просто поменяли лампочки, а установили новые современные светоточки по всей протяженности тротуара на улице, — говорит одна из местных жительниц.
Напомним, на новом дорожном участке ЕКАД перестало работать освещение, из-за чего на дороге стало темно и опасно проезжать.