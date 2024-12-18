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Posted 18 декабря, 11:21

Published 18 декабря, 11:21

Modified 18 декабря, 11:23

Updated 18 декабря, 11:23

Парковка в аэропорту Кольцово выросла в цене

Парковаться в аэропорту Кольцово станет дороже

18 декабря 2024, 11:21
Фото: 1MI.

Парковка в аэропорту Кольцово выросла в цене

Парковочные места в аэропорту Кольцово подорожали. С 20 декабря платить за стоянку нужно будет 800 рублей за первые сутки.

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» поднимает расценки уже с 20 декабря 2024 года, говорится на официальном сайте воздушной гавани.

С пятницы первые сутки оставления машины на стоянке обойдутся владельцу транспорта в 800 рублей. Оплата за двое суток составит 1600. Если нужно оставить автомобиль на трое суток, то скидка составит 50 рублей. За каждые следующие сутки также предусмотрен дисконт в размере 100 и 150 рублей из расчета 800р/день.

Если машину нужно оставить на 10 дней, то сутки обойдутся уже в 440 рублей. За двадцать дней водителю придется выложить 6800 рублей.

В «Кольцово» причина роста цен объясняют ростом затрат на обслуживание паркинга. Долгосрочная парковка при воздушной гавани подорожает с 1200 рублей за двое суток до 2700 за неделю.

Ранее в аэропрорту Кольцово житель Ижевска устроил дебош.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Парковка#Рост цен#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Путешествия#Екатеринбург#Перелет
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