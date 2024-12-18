Парковаться в аэропорту Кольцово станет дороже

Posted 18 декабря, 11:21
Published 18 декабря, 11:21
Modified 18 декабря, 11:23
Updated 18 декабря, 11:23
Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» поднимает расценки уже с 20 декабря 2024 года, говорится на официальном сайте воздушной гавани.
С пятницы первые сутки оставления машины на стоянке обойдутся владельцу транспорта в 800 рублей. Оплата за двое суток составит 1600. Если нужно оставить автомобиль на трое суток, то скидка составит 50 рублей. За каждые следующие сутки также предусмотрен дисконт в размере 100 и 150 рублей из расчета 800р/день.
Если машину нужно оставить на 10 дней, то сутки обойдутся уже в 440 рублей. За двадцать дней водителю придется выложить 6800 рублей.
В «Кольцово» причина роста цен объясняют ростом затрат на обслуживание паркинга. Долгосрочная парковка при воздушной гавани подорожает с 1200 рублей за двое суток до 2700 за неделю.
Ранее в аэропрорту Кольцово житель Ижевска устроил дебош.