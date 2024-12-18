Парковаться в аэропорту Кольцово станет дороже

С пятницы первые сутки оставления машины на стоянке обойдутся владельцу транспорта в 800 рублей. Оплата за двое суток составит 1600. Если нужно оставить автомобиль на трое суток, то скидка составит 50 рублей. За каждые следующие сутки также предусмотрен дисконт в размере 100 и 150 рублей из расчета 800р/день.