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Posted 18 декабря, 09:01

Published 18 декабря, 09:01

Modified 18 декабря, 09:01

Updated 18 декабря, 09:01

Педагог техникума в Екатеринбурге нецензурно ругался на студента

Педагог техникума в Екатеринбурге нецензурно ругался на студента

18 декабря 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney.
В техникуме в Екатеринбурге преподаватель географии ругался на студента во время занятия. Инцидент произошел 17 декабря 2024 года.

Студент во время пары грубо разговаривал с преподавателем. Тот разозлился и в ответ стал кричать и нецензурно ругаться, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

После этого молодого человека выгнали из кабинета. По факту конфликта в региональном минобре начали проверку.

В образовательном учреждении сообщили, что с преподавателем подобных ситуаций раньше не было, а на юношу были жалобы, несмотря на то, что он не прогуливает и учится.

Напомним, в Екатеринбурге учительница ударила ученика за плохое поведение во время урока.

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