Педагог техникума в Екатеринбурге нецензурно ругался на студента

Posted 18 декабря, 09:01
Published 18 декабря, 09:01
Modified 18 декабря, 09:01
Updated 18 декабря, 09:01
Студент во время пары грубо разговаривал с преподавателем. Тот разозлился и в ответ стал кричать и нецензурно ругаться, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
После этого молодого человека выгнали из кабинета. По факту конфликта в региональном минобре начали проверку.
В образовательном учреждении сообщили, что с преподавателем подобных ситуаций раньше не было, а на юношу были жалобы, несмотря на то, что он не прогуливает и учится.
Напомним, в Екатеринбурге учительница ударила ученика за плохое поведение во время урока.