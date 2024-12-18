Погреб больше не цветет: стены обработали двумя средствами — плесень ушла за день

Прежде всего, очистите погреб от ненужных вещей. Это не только облегчит вам работу, но и позволит лучше справиться с проблемой. И сначала в битву вступает уксусная кислота. Для человека она безопасна, а вот для грибков — губительна. Смешайте уксусную эссенцию с водой в пропорции 1:2, размешайте и хорошенько обработайте стены. Оставьте для воздействия на 30 минут, а затем протрите чистой тряпкой.