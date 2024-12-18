Погреб больше не цветет: стены обработали двумя средствами — плесень ушла за день

Posted 18 декабря, 13:56
Published 18 декабря, 13:56
Modified 18 декабря, 13:58
Updated 18 декабря, 13:58
На первом этапе в борьбе с плесенью помогут уксус и нашатырный спирт. Оба этих вещества обладают антисептическими свойствами, что делает их отличными помощниками в очищении погребов. Уксус, например, может убить до 82% видов плесени. А нашатырный спирт не только помогает уничтожить вредные микроорганизмы, но и устраняет неприятные запахи.
Прежде всего, очистите погреб от ненужных вещей. Это не только облегчит вам работу, но и позволит лучше справиться с проблемой. И сначала в битву вступает уксусная кислота. Для человека она безопасна, а вот для грибков — губительна. Смешайте уксусную эссенцию с водой в пропорции 1:2, размешайте и хорошенько обработайте стены. Оставьте для воздействия на 30 минут, а затем протрите чистой тряпкой.
Нашатырный спирт — средство более мощное.
Спирт разводят в воде — соотношение 1:1. При проведении процедуры необходимо соблюдать осторожность. После обработки помещение обязательно проветривают. Запрещено использовать нашатырный спирт и отбеливатель одновременно. В противном случае начнут выделяться ядовитые газы, — пишет эксперт портала «Нямкин».
После обработки важно хорошо проветрить погреб. Если воздух внутри влажный, используйте обогреватели или вентиляторы. Также нужно выяснить, почему в вашем погребе сыро — ведь если не устранить причину, то плесень обязательно вернется через короткое время.
Проверьте системы вентиляции и дренажа, убедитесь, что в стенах и потолке нет трещин, через которые подтекает вода. Также рассмотрите возможность установки осушителя воздуха, особенно в сезоны дождей.
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