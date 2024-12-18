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Posted 18 декабря, 13:56

Published 18 декабря, 13:56

Modified 18 декабря, 13:58

Updated 18 декабря, 13:58

Погреб больше не цветет: стены обработали двумя средствами — плесень ушла за день

Погреб больше не цветет: стены обработали двумя средствами — плесень ушла за день

18 декабря 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Плесень в погребе — это не только неприятное зрелище. Ее споры представляют опасность для здоровья и продуктов, которые здесь хранятся. В борьбе с плесенью все средства хороши, но если ее немного, то попробуйте эффективный и недорогой народный метод.

На первом этапе в борьбе с плесенью помогут уксус и нашатырный спирт. Оба этих вещества обладают антисептическими свойствами, что делает их отличными помощниками в очищении погребов. Уксус, например, может убить до 82% видов плесени. А нашатырный спирт не только помогает уничтожить вредные микроорганизмы, но и устраняет неприятные запахи.

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Прежде всего, очистите погреб от ненужных вещей. Это не только облегчит вам работу, но и позволит лучше справиться с проблемой. И сначала в битву вступает уксусная кислота. Для человека она безопасна, а вот для грибков — губительна. Смешайте уксусную эссенцию с водой в пропорции 1:2, размешайте и хорошенько обработайте стены. Оставьте для воздействия на 30 минут, а затем протрите чистой тряпкой.

Нашатырный спирт — средство более мощное.

Спирт разводят в воде — соотношение 1:1. При проведении процедуры необходимо соблюдать осторожность. После обработки помещение обязательно проветривают. Запрещено использовать нашатырный спирт и отбеливатель одновременно. В противном случае начнут выделяться ядовитые газы, — пишет эксперт портала «Нямкин».
Споры плесени в вашем погребе могут вызвать проблемы с дыханиемСпоры плесени в вашем погребе могут вызвать проблемы с дыханием
Споры плесени в вашем погребе могут вызвать проблемы с дыханием. Фото: Изображение Midjourney

После обработки важно хорошо проветрить погреб. Если воздух внутри влажный, используйте обогреватели или вентиляторы. Также нужно выяснить, почему в вашем погребе сыро — ведь если не устранить причину, то плесень обязательно вернется через короткое время.

Проверьте системы вентиляции и дренажа, убедитесь, что в стенах и потолке нет трещин, через которые подтекает вода. Также рассмотрите возможность установки осушителя воздуха, особенно в сезоны дождей.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Плесень#Уксус#Дренаж#Вентиляция#Погреб#Дом и сад#КЦ#Нашатырный спирт#Осушитель воздуха#Очистка помещения#Профилактика плесени
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