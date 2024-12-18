Постельные клопы убежали в ужасе: опрыскали кровать душистым снадобьем — спим крепко

Posted 18 декабря, 12:23
Published 18 декабря, 12:23
Modified 18 декабря, 12:25
Updated 18 декабря, 12:25
Люди, которые когда-либо сталкивались с постельными клопами, вспоминают об этом опыте с ужасом. Страх перед укусами, необходимость постоянной проверки постельного белья и одежды приводят к хроническому стрессу и проблемам со сном.
Профессиональная дезинсекция стоит недешево, к тому же всегда существует риск, что обработка не поможет и придется менять все — от покрывал до мебели.
Кроме того, постельные клопы легко перемещаются и могут переноситься с места на место, через личные вещи, одежду, мебель или транспортные средства. Это приводит к распространению проблемы за пределы одного дома.
Но, пожалуй, самая главная опасность, исходящая от постельных клопов, это способность переносить аллергены и вызывать хроническую аллергию и бронхиальную астму.
Одним словом, если вы заметили этих маленьких чудищ у себя дома, начинайте борьбу с ними сразу же, не ждите, когда ситуация выйдет из-под контроля. Попробуйте вывести паразитов с помощью раствора лимонной кислоты.
Разведите ее водой в соотношении 1:1. Растворите средство в жидкости и перелейте её в бутылку с пульверизатором, — пишет портал «Хибины» со ссылкой на канал «Так просто!».
Теперь дело за малым: распылите средство там, где обычно появляются клопы, не пропуская ни одного шва или щели. Насекомые запах цитруса не выносят — даже некоторые профессиональные средства для дезинсекции выпускаются с этим ароматом.
Повторите обработку 2-3 раза в течение 10 дней и уже очень скоро вы заметите, что клопов становится все меньше и меньше. А в конечном счете они покинут ваш дом навсегда.
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