tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 12:23

Published 18 декабря, 12:23

Modified 18 декабря, 12:25

Updated 18 декабря, 12:25

Постельные клопы убежали в ужасе: опрыскали кровать душистым снадобьем — спим крепко

Постельные клопы убежали в ужасе: опрыскали кровать душистым снадобьем — спим крепко

18 декабря 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Постельные клопы, эти маленькие паразитические насекомые, которые питаются кровью людей и животных, могут принести немало неприятностей и бед. Но есть один народный метод борьбы, который используют даже профессиональные дезинсекторы.

Люди, которые когда-либо сталкивались с постельными клопами, вспоминают об этом опыте с ужасом. Страх перед укусами, необходимость постоянной проверки постельного белья и одежды приводят к хроническому стрессу и проблемам со сном.

Профессиональная дезинсекция стоит недешево, к тому же всегда существует риск, что обработка не поможет и придется менять все — от покрывал до мебели.

Постельные клопы не испортят вашу жизнь: как избавиться от маленьких кровопийц
Узнать подробнее

Кроме того, постельные клопы легко перемещаются и могут переноситься с места на место, через личные вещи, одежду, мебель или транспортные средства. Это приводит к распространению проблемы за пределы одного дома.

Но, пожалуй, самая главная опасность, исходящая от постельных клопов, это способность переносить аллергены и вызывать хроническую аллергию и бронхиальную астму.

Одним словом, если вы заметили этих маленьких чудищ у себя дома, начинайте борьбу с ними сразу же, не ждите, когда ситуация выйдет из-под контроля. Попробуйте вывести паразитов с помощью раствора лимонной кислоты.

Разведите ее водой в соотношении 1:1. Растворите средство в жидкости и перелейте её в бутылку с пульверизатором, — пишет портал «Хибины» со ссылкой на канал «Так просто!».
Накормили мышей «Дошираком» — забыли к нам дорогу: эффективный способ очистить дом
Узнать подробнее

Теперь дело за малым: распылите средство там, где обычно появляются клопы, не пропуская ни одного шва или щели. Насекомые запах цитруса не выносят — даже некоторые профессиональные средства для дезинсекции выпускаются с этим ароматом.

Повторите обработку 2-3 раза в течение 10 дней и уже очень скоро вы заметите, что клопов становится все меньше и меньше. А в конечном счете они покинут ваш дом навсегда.

Ранее эксперты рассказали, как справиться с молью, которая гнездится в шкафу.

Тараканы исчезнут за одну ночь: вывести рыжих усачей поможет хитрость с уксусом
Узнать подробнее
Читайте также:
Если тараканы берут ваш дом измором: 5 причин, по которым они всегда возвращаютсяПылевые клещи после такой чистки матраса разбегутся — будете спать сном младенцаКак обвести вокруг пальца муравьев-вредителей на даче: гениальный и простой лайфхак
#Дарья Бобровицкая#Астма#Насекомые#Паразиты#Аллергия#Дезинсекция#Дом и сад#КЦ#Борьба с насекомыми#Постельные клопы#Раствор лимонной кислоты#Профессиональная дезинсекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика