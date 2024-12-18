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Posted 18 декабря, 10:46

Published 18 декабря, 10:46

Modified 18 декабря, 10:46

Updated 18 декабря, 10:46

Проблемы ТКО решаются на еженедельных штабах координационного центра правительства РФ

Проблемы ТКО решаются на еженедельных штабах координационного центра правительства РФ

18 декабря 2024, 10:46
Фото: 1MI.
На штабах при координационном центре Правительства РФ еженедельно занимаются решением проблем в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) по итогам работы штабов в последние недели сообщила, что некоторые вопросы в данной сфере ещё требуют решения. Большинство из них касаются работы региональных операторов, а также обеспеченности мусоровозами и контейнерами. Об этом пишет портал 56orb.ru.

В РЭО отметили, что работа сейчас ведется по пяти основным направлениям: «Региональные операторы», «Обеспеченность контейнерами», «Обеспеченность спецтехникой», «Обеспеченность контейнерными площадками» и «Инфраструктура обращения». Также в рамках еженедельных штабов специалисты отрасли, представители различных ведомств и РЭО обсуждают предложения по улучшению системы обращения с ТКО. За последний месяц в данном направлении было принято большое количество предложений, на основе которых утверждены нормативно-правовые акты.

Начиная с 2020 года региональные операторы столкнулись с тем, что расходы на транспортирование ТКО росли значительно быстрее инфляции (на 20–30%). В рамках штаба поступило предложение изменить законодательство в сфере тарифного регулирования, а именно учесть выпадающие расходы операторов в течение ближайшего цикла. На сегодняшний день разрыв между ростом расходов и их учетом в тарифах может составлять до двух лет.

Также тарифы должны регулироваться на основе информации, внесенной в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Помимо этого, для мониторинга вывоза отходов с контейнерных площадок регионы должны настроить видеопотоки с камер наблюдения. Данная система с ноября уже работает в тестовом режиме на территории трёх российских регионов.

По информации РЭО на октябрь текущего года, доля ТКО, которые были направлены на обработку, составила 54,8%, на утилизацию и обезвреживание отходов — 13,7%, на захоронение ТКО — 83,9%. В рамках реформы в период с 2019 года по октябрь 2024-го в стране построено 286 объектов ТКО. 146 из них созданы для обработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для размещения ТКО, и ещё 38 — являются комплексными объектами. Также стартовало внедрение раздельного сбора отходов (РСО), количество контейнерных площадок для РСО выросло на 43%, а контейнеров — на 68%. 154,8 тысячи контейнеров для РСО было закуплено с помощью мер поддержки. На сегодняшний день на территории РФ действует 200 тысяч площадок под раздельное накопление.

#Общество
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