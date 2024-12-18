Проблемы ТКО решаются на еженедельных штабах координационного центра правительства РФ

По информации РЭО на октябрь текущего года, доля ТКО, которые были направлены на обработку, составила 54,8%, на утилизацию и обезвреживание отходов — 13,7%, на захоронение ТКО — 83,9%. В рамках реформы в период с 2019 года по октябрь 2024-го в стране построено 286 объектов ТКО. 146 из них созданы для обработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для размещения ТКО, и ещё 38 — являются комплексными объектами. Также стартовало внедрение раздельного сбора отходов (РСО), количество контейнерных площадок для РСО выросло на 43%, а контейнеров — на 68%. 154,8 тысячи контейнеров для РСО было закуплено с помощью мер поддержки. На сегодняшний день на территории РФ действует 200 тысяч площадок под раздельное накопление.